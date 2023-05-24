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Başkan Erdoğan'dan depremzedelere mesaj: Sizi asla yalnız bırakmayacak muhannete muhtaç etmeyeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketinden etkilenen depremzedelere sosyal medya hesabından bir mesaj verdi. "Sandıkta tecelli eden iradenizin başımız üzerinde yeri vardır." diyen Başkan Erdoğan, "Biz yanınızdayız. Allah’ın izniyle sizi asla yalnız bırakmayacak, muhannete muhtaç etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan depremzedelere mesaj: Sizi asla yalnız bırakmayacak muhannete muhtaç etmeyeceğiz
Ekleme: 24.05.2023 - 09:41 Güncelleme: 24.05.2023 - 09:43 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan depremzedelere mesaj: Sizi asla yalnız bırakmayacak muhannete muhtaç etmeyeceğiz
Başkan Erdoğan'ın paylaşımındaki ifadeler şu şekilde:

Siyasi görüşü ne olursa olsun, 6 Şubat'ta yaşadığı büyük afetin ardından sandığa giden, tercihini demokratik yollarla gösteren deprem bölgesindeki tüm kardeşlerime en kalbî şükranlarımı sunuyorum.

Sandıkta tecelli eden iradenizin başımız üzerinde yeri vardır.

Bizim vazifemiz hiçbir ayrım gözetmeden sizlere aşkla hizmet etmektir, 21 yıldır biz de bunu yaptık. Sırf bekledikleri sonuç çıkmadı diye yüreği yaralı insanlarımıza yönelik belli çevrelerce yürütülen hınç ve nefret furyasını reddediyoruz. Hamdolsun, devlet-millet el ele vererek yaralarımızı süratle sarıyoruz.

Deprem illerimizde 910 bini aşkın çadır ile 117 bin konteynerin kurulumunu tamamladık, 13 bine yakın iş yerimizi faaliyete aldık. Bugüne kadar 175 bin bağımsız bölümün inşa sürecini başlattık.

Muhalefetin, çarpıtılmış bir fotoğraf karesi üzerinden diline doladığı Hatay Defne Devlet Hastanemizi 57 gün içinde hizmetinize sunduk. Önümüzdeki Ekim-Kasım gibi de inşallah sizleri yeni yuvalarınıza kavuşturmaya başlayacağız.

319 bini ilk bir senede olmak üzere toplamda 650 bin afet konutu inşa edeceğiz. Gönlünüzü ferah tutun, lütfen hüzünlenmeyin, hiçbir zaman karamsarlığa kapılmayın. Şehirlerinize sahip çıkmaya, hayata dört elle sarılmaya devam edin. Biz yanınızdayız. Allah'ın izniyle sizi asla yalnız bırakmayacak, muhannete muhtaç etmeyeceğiz.
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