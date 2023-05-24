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Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'na 'montaj' tepkisi: Kandil doğrudan destek açıklamaları yaptı ama biz montaj mı değil mi bunu konuşuyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun algı malzemesi yaptığı sosyal medyada gündem olan 5 saniyelik videoya ilişkin kendisine yöneltilen soruyu yanıtladı. Bakan Kurum, “Terör örgütü elebaşları Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı için üst üste destek açıklamaları yapıyor. Kandil, HDP’ye ve Kılıçdaroğlu’na doğrudan destek açıklamaları yaptı. Bunu konuşmuyoruz, bir video montaj mıdır değil midir bunu konuşuyoruz. Gerçekleri konuşalım.” dedi.

Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'na 'montaj' tepkisi: Kandil doğrudan destek açıklamaları yaptı ama biz montaj mı değil mi bunu konuşuyoruz
Ekleme: 24.05.2023 - 00:39 Güncelleme: 24.05.2023 - 00:52 / Editör: Ozge Selin
Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'na 'montaj' tepkisi: Kandil doğrudan destek açıklamaları yaptı ama biz montaj mı değil mi bunu konuşuyoruz
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ortağı olduğu Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütleriyle yaptığı iş birliğini görmezden gelerek, son günlerde sosyal medyada gündem olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da gönderme yapılan 'montaj' video üzerinden 'mağduruz' algısına girişti.

Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'na 'montaj' tepkisi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün Habertürk canlı yayınına katıldı. Yayında deprem bölgesi ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde yürütülen çalışmalardan bahseden Bakan Kurum'a, son günlerde çok konuşulan video hakkındaki görüşleri soruldu.

'Kandil doğrudan destek açıklamaları yaptı ama biz montaj mı değil mi bunu konuşuyoruz'

Bakan Kurum, “Terör örgütü elebaşları Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı için üst üste destek açıklamaları yapıyor. Kandil, HDP'ye ve Kılıçdaroğlu'na doğrudan destek açıklamaları yaptı. Bunu konuşmuyoruz, bir video montaj mıdır değil midir bunu konuşuyoruz. Gerçekleri konuşalım.” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'na HDP'nin doğrudan destek verdiğini ifade eden Bakan Kurum, “Gerçekleri zaten herkes biliyor. Bölücü terör örgütünün elebaşları, aleni ifadelerle Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklerken problem yok, bu tartışmalarla unutturulmaya çalışılan gerçekler var! HDP aleni Millet İttifakı'nı destekliyor, ittifaka destek için HDP'ye aday çıkarttırmadılar.” diye konuştu.

Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'na 'montaj' tepkisi: Kandil doğrudan destek açıklamaları yaptı ama biz montaj mı değil mi bunu konuşuyoruz

'YPG'ye, terör örgütü değil diyen de Kılıçdaroğlu değil mi?'

Cumhur İttifakı'nın, 14 Mayıs'ta muhalefete 2,5 milyon oyluk fark attığını söyleyen Bakan Kurum, “Birden teröre, teröristlere, ABD'ye, Avrupa'ya, Avrupa Birliği'ne meydan okumaya başladılar. Milliyetçilik rolü üstleniyorlar, hepsi anadan doğma milliyetçi oldular. 14 Mayıs'a kadar niye teröre destek veren gruplarla birlikte olmayız demediler?” ifadelerine yer verdi.

Bakan Kurum, son olarak şunları söyledi:

“Peki, bizim sınırımızda devlet kurmaya çalışan YPG'ye, terör örgütü değil diyen de Kılıçdaroğlu değil mi? Terör örgütü gelecek, bizim sınırımızda devlet kurmaya çalışacak; HDP, PKK'nın uzantısı olarak her türlü desteklerini PKK ve YPG'ye verecek, ondan sonra da bu böyle değil diyecek… Samimi olun!”
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