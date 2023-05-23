Yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1,5 milyonu aştı

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitti.Adeta bir demokrasi şöleninde geçen seçimlerde milletvekilliği sonuçları netleşse de Cumhurbaşkanlığı yarışı bitmedi.Adaylardan herhangi birinin yüzde 50'lik çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı.Hal böyle olunca yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar için sandıklar bir kez daha kuruldu.Yurt dışında yaşayan vatandaşlar da bir kez daha sandık başına gitti.Bu kapsamda 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy verme işlemleri sürüyor.Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) edinilen bilgiye göre şu ana kadar yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 500 bin 26 oldu.Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.