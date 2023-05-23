Ümit Özdağ ikinci turda destek kararını erteledi: Kemal Kılıçdaroğlu'yla tekrar görüşeceğiz

Türkiye’de seçim heyecanı devam ediyor.14 Mayıs’ta vatandaşlar sandıkta ikinci tur kararını verdi.İlk turda ilk başta dört aday yarışırken Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin seçime sayılı günler kala çekildi.ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, ise yüzde 5,17 oy oranında oy alarak seçimin belirleyicisi oldu.İkinci tur seçimlerinde ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleme kararı aldı.Bunun ardından ATA İttifakı dağılırken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Oğan'ın kararını açıklamasının ardından Ankara'da Kılıçdaroğlu ile yeniden görüştü.İkinci turda Zafer Partisi’nin de kimi destekleyeceği merak konusu oldu.Ümit Özdağ, Zafer Partisi Genel Merkezi’nde partisinin önünde açıklama yaptı.Özdağ, cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde destek kararı için Kemal Kılıçdaroğlu'yla tekrar görüşeceğini açıkladı.Özdağ şu ifadeleri kullandı:Yürüyen bir süreç var. Oldukça ciddi bir mesafe kaydetmekle birlikte henüz sonuçlanmadığı için bu akşam Sayın Kılıçdaroğlu ile Hatay dönüşü bir toplantı daha yapacağız.İmzaya bağlanması için yüz yüze bazı görüşmeler yapılması gerekiyor. Bu görüşmeleri bu akşam gerçekleştireceğiz inşallah.Bu akşam Kemal Kılıçdaroğlu ile yeniden görüşeceğiz. Olumlu görüşmelerimiz devam ediyor.Yarın saat 11.00'da Kemal Kılıçdaroğlu ile açıklama yapacağız. Yapmış olduğumuz bütün çalışmalar protokole yansıdı. Şimdi bunları hassas şekilde şekillendiriyoruz.