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Tanju Özcan'dan yeni skandal! EYT'linin parasını gasp etti

Mülteciler hakkında ırkçı söylemleriyle toplumun her kesiminden tepki gören Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yeni skandala imza attı. Tanju Özcan EYT'ye başvuran belediyede görevli 138 kişinin kidem tazminatlarını ödemedi. 138 vatandaş belediye önüne gelerek Tanju Özcan'a tepki göstererek basın açıklaması yaptı.

Tanju Özcan'dan yeni skandal! EYT'linin parasını gasp etti
Ekleme: 23.05.2023 - 12:26 Güncelleme: 23.05.2023 - 12:57 / Editör: Ozge Selin
Tanju Özcan'dan yeni skandal! EYT'linin parasını gasp etti
Bolu Belediyesi'nden EYT hakkıyla emekli olan 138 işçi tazminatlarının yatırılmaması üzerine belediye önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

Grup adına açıklama yapan Hayrettin Tayşi, 'Tanju Özcan bizi hem mağdur ediyor hem de karşımıza çıkmaktan kaçıyor.

Bizim karşımıza çıkarak derdi neyse alenen söylesin. Biz mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz' dedi. Grup açıklamalarının ardından meclis toplantı salonunda Başkan Tanju Özcan ile görüşmeye girdi.

EYT'liler adına açıklama yapan Hayrettin Tayşi, 'Bizler EYT hakkıyla 14 Mart 2023'te dilekçelerimizi verdik. Dilekçeleri verirken Tanju bey bizlere en az 2 ay içinde kıdem tazminatlarınız hesaplarınıza geçer dedi. Ama bu süre zarfında hiçbir ilerleme olmadı. Bugün saat 14.00'te randevu talep ettik. Buraya geldiğimizde randevunun iptal edildiğini duyduk. Tanju Özcan, bizi hem mağdur ediyor hem de karşımıza çıkmaktan kaçıyor. Bizim karşımıza çıkarak derdi neyse alenen söylesin. Biz mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz' dedi.

Tanju Özcan'dan yeni skandal! EYT'linin parasını gasp etti

Tanju Özcan'dan yeni skandal! EYT'linin parasını gasp etti

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