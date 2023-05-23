PKK elebaşı Duran Kalkan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na ikinci tur desteği: Kılıçdaroğlu’na oy verilmesi için çalışmak gerekir

Terör örgütü PKK'dan 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2. tur için açık bir destek daha geldi.14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.52 oranında oy aldı.Seçimler 50+1 kuralından ötürü ikinci tura kalırken millet 28 Mayıs'ta bir kez daha sandığa gidecek ve kararını verecek.Kılıçdaroğlu benimsediği ikiyüzlü siyaseti sandıkta fark yemesinin ardından bir kez daha gün yüzüne çıktı.İlk tur öncesi HDPKK ile masaya oturan, Kandil'den gelen destek açıklamalarına ses çıkarmayan, FETÖ'cülere KHK sözü veren Kemal Kılıçdaroğlu yaşadığı hezimetin ardından Atatürk portesinin önüne geçerek çektiği bir video çekti. Kılıçdaroğlu milliyetçi tabandan oy alabilmek için milliyetçi rolü kesse de gerçek yine ortaya çıktı.Terör örgütü PKK'nın yayın organında yıllardır Selahattin Erdem mahlası ile yazı yazan teröristbaşı Duran Kalkan son yazısında Kılıçdaroğlu'na bir kez daha açık açık destek verdi.Başkan Erdoğan'ı hedef alarak bölücü tehditler savuran Duran Kalkan, 'Tayyip Erdoğan'a kaybettirebilmek için 28 Mayıs seçimine seferber olmak ve Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi için çalışmak gerekir.' dedi.Kalkan sık sık bölücü ifadelere yer verdiği yazısında 'Türkiye siyaseti 14 Mayıs seçimlerine üç temel ittifak halinde girdi. Bunlar 'Emek ve Özgürlük İttifakı', 'Millet İttifakı' ve 'Cumhur İttifakı' olarak kendilerini adlandırmışlardı. Tabii 14 Mayıs'ta adil ve eşit bir seçim olmadı, tersine seçim ağır baskı ortamında ve yoğun hilelerle gerçekleşti. Milletvekili seçim sonucunun ortaya çıkardığı siyasi harita, Türkiye'nin üç temel siyasi eğilime sahip olduğunu ortaya koydu. Akdeniz ve Ege kıyıları ile en büyük kentlerde en fazla oyu 'Avrupa demokrasisine' eklenmeyi hedefleyen Millet İttifakı aldı.' dedi.Türkiye'yi bölme emellerini kusan Kalkan HDPKK'nın yüksek oy aldığı illere dikkat çekerek, 'Kuzey Kurdistan'da ise seçimi Kürtlerin özgürlüğü temelinde Türkiye'nin demokratikleşmesini hedefleyen Emek ve Özgürlük İttifakı, daha somut olarak Yeşil Sol Parti kazandı.' dedi.Cumhur İttifakı'nı hedef alan Kalkan, 'İkisinin arasında kalan bölgelerde ise faşist, sömürgeci ve soykırımcı Cumhur İttifakı seçimden başarıyla çıktı.' açıklamasını yaptı.Selahattin Erdem mahlasıyla 14 Mayıs seçimlerini yorumlayıp Kılıçdaroğlu'na oy isteyen terörist Kalkan yazısını şöyle sürdürdü;'Sonuçta baskı ve hilelerle geçen 14 Mayıs seçiminin ortaya çıkardığı mecliste Cumhur İttifakı çoğunluğu sağladı. Böylece önümüzdeki süreçte meclisten çıkan kanun ve kararları Cumhur İttifakı belirleyecek. Yine Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin oluşturduğu ucube cumhurbaşkanlığı sistemi devam edecek. Eğer 28 Mayıs seçiminde Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı seçilirse, bu durumda yeni hükümeti de Tayyip Erdoğan kuracak. Yani önümüzdeki süreçte de Türkiye'nin bütününü olduğu gibi, Kürtleri de Tayyip Erdoğan Hükümeti ve Cumhur İttifakı yönetecek.'İktidarı faşistlike suçlayarak hedef almayı sürdüren Kalkan, 'Böyle Kürt düşmanı bir yönetimi hiçbir biçimde kabul etmeyeceğimizi' herkesin duyup anlayacağı bir biçimde açıkça ilan etmeliyiz.' diyerek ayaklanma çağrısı yaptı. Kalkan terör yandaşlarını, AK Parti ve MHP'ye karşı çıkmaya çağırdı.PKK elebaşı Kalkan şu skandal ifadelerle Kılıçdaroğlu'na açık açık oy istedi;'Fakat bunlardan önce ve de yaşadığımız bu günlerde yapabileceğimiz bir şey daha vardır. O da 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimini daha çok önemseyerek ve daha etkili bir seferberlikle çalışarak, 28 Mayıs günü Tayyip Erdoğan'ın seçimi kaybetmesini sağlamaktır. Kürt halkı olarak 14 Mayıs günü gösterdiğimiz seçim başarısını 28 Mayıs günü tamama erdirerek, Tayyip Erdoğan faşist diktatörlüğünü yıkmaktır.Şüphesiz 28 Mayıs günü seçimi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması demokratikleşme açısından çok şey ortaya çıkarmayabilir. Fakat Tayyip Erdoğan'ın seçimi kaybedip yeniden cumhurbaşkanı olamaması, antifaşist demokrasi mücadelesinin geliştirilmesi açısından çok şey kazandırır. Demek ki Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçmekten çok, Tayyip Erdoğan'a kaybettirebilmek için 28 Mayıs seçimine seferber olmak ve Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi için çalışmak gerekir.'Kılıçdaroğlu'na oy dilenmesinin sebebini de açıklayan Kalkan, TSK'nın operasyonlarıyla köşeye sıkıştıklarının itirafı niteliğinde şu cümleleri kurdu;'Çünkü 14 Mayıs seçim sonucu ardından cumhurbaşkanı seçimini kimin kazanacağı çok daha önemli hale gelmiştir. Meclis'te çoğunluğu Cumhur İttifakı'nın almış olduğu bir ortamda, kimin cumhurbaşkanı olacağı çok önemlidir. Eğer Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı olursa, bunun Kürtler açısından daha ağır bir saldırıya ve katliama yol açacağı açıktır. Sekiz yıllık ağır baskı, zulüm, terör, katliam ve soykırım uygulamaları artırılarak devam ettirilecektir.'Kalkan, Kılıçdaroğlu'nun ise operasyonları sürdürmeyeceğini ima ederek, 'Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı seçilmesi ise, meclisteki faşist çoğunluğu biraz dengeleyebilecek ve kendisi ciddi bir şey yapamasa da faşist-soykırımcı katliamların daha çok gelişmesine imkân vermeyecektir.O halde 28 Mayıs seçimi de en az 14 Mayıs seçimi kadar, hatta ondan çok daha fazla önemlidir. İşte bu önemi görüp ona göre hareket etmeyi bilmemiz gerekir. Faşist Tayyip Erdoğan diktatörlüğünü yıkmak ve demokrasi mücadelesi için daha elverişli bir zemin yaratmak için 28 Mayıs seçimini önemsemeli ve mutlaka Tayyip Erdoğan'ın yenilgisini sağlamalıyız. Kürt özgürlüğünün ve Türkiye demokratikleşmesinin geleceği işte bu sonuca bağlıdır.' dedi.Teröristbaşı Kalkan, Başkan Erdoğan'ın kazanması halinde PKK'nın sonunun geleceğini itiraf ederek operasyonların Suriye ve Irak'taki terör yuvalarına doğru daha da artacağını söyledi.İlk turda Kılıçdaroğlu'na açık destek veren terör örgütü PKK ve onun siyasi uzantısı HDP desteklerini yine bildirmişti.HDP yaptığı resmi açıklama ile Kılıçdaroğlu'nu ikinci turda da destekleyeceğini belirtirken HDP Eş Başkanı Pervin Buldan MLKP'li terörist Hasan Ocak'ın mezarı başında Başkan Erdoğan'ı hedef alarak Kılıçdaroğlu için oy istemişti.Kırmızı bültenle aranan PKK'lı Remzi Kartal açık açık 'Kılıçdaroğlu'na oy vermeliyiz' diyerek sandığa gidin çağrısı yaparken dün de PKK elebaşlarından Murat Karayılan 'Daha fazla irade ortaya konmalı' diyerek Kılıçdaroğlu için oy istemişti.