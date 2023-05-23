  • USD: 19,80 - 19,84
  • EURO: 21,42 - 21,46
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Muğla'da CHP'li Menteşe Belediyesi, yenileyeceği alana heykel yapacak

Muğla'da CHP'li Menteşe Belediyesi, yenilenecek olan pazar yeri meydanına heykel yapmayı es geçmedi.

Muğla'da CHP'li Menteşe Belediyesi, yenileyeceği alana heykel yapacak
Ekleme: 23.05.2023 - 12:00 Güncelleme: 23.05.2023 - 12:01 / Editör: Ozge Selin
Muğla'da CHP'li Menteşe Belediyesi, yenileyeceği alana heykel yapacak
Bilindiği üzere CHP'li belediyelerde yıllardır 'hangimiz daha çok heykel yapacak' yarışı mevcut.

Neredeyse hiçbir özel günü atlamayan CHP'li belediyeler, yapılacak projelere de bir şekilde heykel yapımı ekliyor.

CHP'li belediyelerden peş peşe heykel hamlesi
Öyle ki geçtiğimiz günlerde CHP'li Çukurova Belediyesi, 51 yıl önce idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için anma törenleri yapmış, Üç Fidan Anıtı'nı törenle açmıştı.

Bunun ardından Balıkesir'in CHP'li Gömeç Belediyesi heykel sempozyumu düzenledi.

Meydan yenileniyor
Heykel sempozyumunun ardından Muğla'nın CHP'li Menteşe Belediyesi de bir heykel çalışmasına imza atmaya hazırlanıyor.

Menteşe'de konumu itibariyle bölgenin kalabalık noktalarından birisi olan pazar yeri meydanına yeni bir düzenleme yapılıyor.

'Efe heykeli' yapılacak
Toplam 800 metre kare alan üzerine kurulu meydan yenileme projesi çerçevesinde meydanda süs havuzu ve çok sayıda oturma grubu yer alacak.

Süs havuzu ve oturma grubunun yanı sıra 'efe heykeli' de yapılacak.

Konuya ilişkin açıklama yapan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Yenileme projesini en kısa sürede tamamlayıp meydanı halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Terörist başı Duran Kalkan'ın en yakın ismi yakalandı! Müthiş haber duyuruldu...
Tanju Özcan'dan yeni skandal! EYT'linin parasını gasp etti
Muğla'da CHP'li Menteşe Belediyesi, yenileyeceği alana heykel yapacak
7'li koalisyonda seçim sonucu kavgası! İmamoğlu yalanı ortaya çıkınca tehdide başladı
Şehit Fırat Çakıroğlu’nun annesinden İYİ Parti’ye sert tepki: Bugüne kadar sustum artık yeter
Ümit Özdağ'ın 'Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş çıkar' sözleri yeniden gündemde
Dünya Sinan Oğan'ın kararını böyle gördü: Erdoğan'ın tek sözü onu ikna etti! Terörle mücadeleye vurgu...
Türkevi'ne alçak saldırı: ABD saldırganın görüntülerini yayınlandı
HÜDA PAR'dan Meral Akşener hakkında suç duyurusu
Türkiye'nin yerli balistik füzesi Tayfun'un Rize-Artvin Havalimanı'ndan 2. kez test atışı gerçekleştirildi
Borç yapılandırmasında süre 1 ay daha uzatıldı
Seçimler dünya manşetlerinden inmiyor: 'Erdoğan'ı zafere götürmeye yeter'
7'li koalisyonda Babacan-Akşener krizi! 2 Mart'tan bu yana husumetliler
Başkan Erdoğan: Yüzyıllık hasretin ardından Evlad-ı Fatihan’ın kalbini yeniden fethettik
Terörist Sakine Cansız fotoğrafı önünde alçak propaganda! HDP'den Kılıçdaroğlu'na bir destek mesajı daha
CHP ile DEVA arasında 'ölçünü bil' kavgası: Ekrem İmamoğlu'ndan İdris Şahin'e canlı yayında salvolar
Türkiye'nin çağrıları sonrası sesleri çıktı: ABD Dışişleri Bakanlığından Türkevi'ne yönelik saldırıya kınama
Seçim manipülatörü Ekrem İmamoğlu kendisini savundu: Ben kimseyi yanıltmadım
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinan Oğan ile pazarlık olmadığını belirtti: Linç kültürü CHP'nin ruhuna işlemiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzede öğrencilere müjde: Yakınlarını kaybedenlere burs verilecek ve yurtlara öncelikli olarak yerleştirilecekler
Sağanak yağış geliyor! Bugün hava nasıl olacak?

Sağanak yağış geliyor! Bugün hava nasıl olacak?

WhatsApp'ta milyonların beklediği yenilik: En önemli dertlerden biri sona eriyor

WhatsApp'ta milyonların beklediği yenilik: En önemli dertlerden biri sona eriyor

İran'da 17 yıldır yemek yemeyen adam: Kendimi aç hissetmiyorum

İran'da 17 yıldır yemek yemeyen adam: Kendimi aç hissetmiyorum

Topraktan çıkan altın: Kilosu 2 bin TL

Topraktan çıkan altın: Kilosu 2 bin TL

Edirne'de vatandaş kabusu yaşadı! Binlercesi aynı anda...

Edirne'de vatandaş kabusu yaşadı! Binlercesi aynı anda...

Guatemala'da 3 bin yıllık keşif: Orman arazisinde bulundu

Guatemala'da 3 bin yıllık keşif: Orman arazisinde bulundu