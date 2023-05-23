Muğla'da CHP'li Menteşe Belediyesi, yenileyeceği alana heykel yapacak

Bilindiği üzere CHP'li belediyelerde yıllardır 'hangimiz daha çok heykel yapacak' yarışı mevcut.Neredeyse hiçbir özel günü atlamayan CHP'li belediyeler, yapılacak projelere de bir şekilde heykel yapımı ekliyor.Öyle ki geçtiğimiz günlerde CHP'li Çukurova Belediyesi, 51 yıl önce idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için anma törenleri yapmış, Üç Fidan Anıtı'nı törenle açmıştı.Bunun ardından Balıkesir'in CHP'li Gömeç Belediyesi heykel sempozyumu düzenledi.Heykel sempozyumunun ardından Muğla'nın CHP'li Menteşe Belediyesi de bir heykel çalışmasına imza atmaya hazırlanıyor.Menteşe'de konumu itibariyle bölgenin kalabalık noktalarından birisi olan pazar yeri meydanına yeni bir düzenleme yapılıyor.Toplam 800 metre kare alan üzerine kurulu meydan yenileme projesi çerçevesinde meydanda süs havuzu ve çok sayıda oturma grubu yer alacak.Süs havuzu ve oturma grubunun yanı sıra 'efe heykeli' de yapılacak.Konuya ilişkin açıklama yapan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Yenileme projesini en kısa sürede tamamlayıp meydanı halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.