“MET” operasyonu… 600 kilogramdan fazla zehirle yakaladılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Başakşehir, Beylikdüzü, Fatih ve Beykoz İlçeleri'nde peş peşe dört farklı seri uyuşturucu operasyonu düzenledi. 582 kilo 880 gram kısaca "MET" olarak adlandırılan Metamfetamin maddesi, 18 kilo 980 gram Hint Keneviri, iki kilo 250 gram Kokain maddesi, 920 gram Esrar maddesi, dört bin 25 adet uyuşturucu hap, Marihuana isimli uyuşturucu maddelerin emdirildiği 20 adet çikolata, 103 kilo 360 gram aseton, iki kilo 500 gram asit, sekiz kilo 200 gram uyuşturucu madde imalatında kullanılan katkı maddesi, bir ruhsatsız tabanca, 13 mermi ve sekiz adet uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Dört ayrı operasyonda gözaltına alınan yedi uyuşturucu madde satıcısı tutuklandı.