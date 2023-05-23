Dün ülkücü olan İmamoğlu, bugün Demirtaş için 'Adaletin Ekrem'i Selahattin'i yok' dedi

Tarihi 14 Mayıs seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hezimete uğrayan HDP destekli 7'li koalisyon ve Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tur kampanyasını milliyetçilik üzerine kurdu. HDP'nin oylarını alabilmek için ABD kontrolündeki kanlı terör örgütü KCK/PKK/YPG/PYD'ye tepkisiz kalan Kılıçdaroğlu ve yerel yönetim kadrosunun 'U' dönüşü kısa sürdü.İMAMOĞLU SELAHATTİN DEMİRTAŞ PANKARTINA GÖRÜNCE ÖZGÜRLÜK İMASINA BULUNDUMilliyetçilik tiyatrosuna kısa bir ara veren CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir'de düzenlediği mitingde, terör suçlarından tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş için özgürlük çağrısı yaptı. Mitingde bir kişinin elindeki 'Demirtaş gibi dik durun' yazılı pankarta kayıtsız kalamayan İmamaoğlu, 'Hepimize adalet hepimize. Adaletin Ekrem'i Selahattin'i yok. Hepimize, herkese adalet...' sözlerini sarf etti.DÜN MİLLİYETÇİ OLDU: ÜLKÜCÜ BİR AMCANIN YEĞENİ OLARAK YETİŞTİMGeçtiğimiz gün katıldığı canlı yayın programında milliyetçi kılığına bürünen Ekrem İmamoğlu, ülkücü bir amcanın yeğeni olduğunu iddia etmişti. İmamoğlu, 'MHP'li kardeşlerime sesleniyorum, ben ülkücülük nedir bilirim. İyi bilirim ha. Rahmetli ülkücü bir amcanın yeğeni olarak yetiştim. Benim ilk okuduğum, yani bir de okuma yazmayı erken öğrendim falan böyle Dede Korkut destanıdır. Oğuz Kaan destanıdır, onları okudum yani.' sözlerini kaydetmişti.DEMİRTAŞ'A SELAM GÖNDERMİŞTİHizmet üretmediği için sürekli İstanbulluların tepkisiyle karşılaşan Ekrem İmamoğlu, Adıyaman'daki bir mitingde HDP'lilerin taşıdığı Demirtaş posteri üzerinden selamlarını göndermişti. İmamoğlu 'Selahattin Demirtaş'a selam söylüyorum sorun yok, onun adaletini diledik. Ben Selahattin Demirtaş'a defalarca selam söyledim, yine söylüyorum. Bize güveneceksin, herhalde güveneceksin. Selahattin Demirtaş'a adalet meselesiyle ilgili sözümü söyledim. Benim Gezi davasından arkadaşım yatıyor. Sadece Selahattin Demirtaş'a değil, bütün haksızlığa, hukuksuzluğa uğrayanlara adalet istiyoruz.' demişti.