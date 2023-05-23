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Bakan Murat Kurum: Teröre ses çıkarmayanların bir anda rengi değişti

Maltepe'de konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Seçimden önce Kandil'den açık destek aldılar, HDP'ye aday çıkarttırmadılar. Şimdi bir anda renkleri değişti" dedi.

Ekleme: 23.05.2023 - 13:34 Güncelleme: 23.05.2023 - 13:35 / Editör: Ozge Selin
Bakan Murat Kurum: Teröre ses çıkarmayanların bir anda rengi değişti
Kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti'den İstanbul milletvekili seçilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Maltepe Sanayici ve İş Adamları Derneği'ni ziyaret etti.

Bakan Kurum burada yaptığı konuşmada, 21 yılda yapılan hizmetleri sanayicilerden destek alarak gerçekleştirdiklerini söyledi.

İstanbul'un büyük bir deprem tehdidiyle karşı karşıya olduğunu anlatan Kurum, bilim insanları, kurumlar ve iş insanlarıyla İstanbul'u afetlere karşı dirençli hale getirmek için çalıştıklarını belirtti.

"810 bin bağımsız bölüme başvuru yapıldı"
Bakan Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyasına şu ana kadar 810 bin bağımsız bölüm için 190 bin başvuru yapıldığını bildirdi.

14 Mayıs'taki seçimleri büyük bir farkla ve açık ara önde tamamladıklarını ifade eden Kurum şunları söyledi:

Milletimiz, 27 milyonu aşkın oyla Mecliste çoğunluğu bizlere, Cumhur İttifakı'mıza verirken, kıl payı bir oranla ikinci turu işaret etti. Tabii milletimizin kararı, milletimizin takdiri başımızın üstündedir. Biz, her zaman hazırız. Teşkilatlarımız hazır, Sayın Cumhurbaşkanı'mız hazır.

Depremzedeleri misafirhanelerden çıkaranlara tepki gösterdi
Kurum, CHP'li Tekirdağ Belediyesinin ödeneği bahane gösterip depremzedeleri misafirhanelerden çıkardığını kaydederek şöyle devam etti:

Kardeşlerim, bu nedir biliyor musunuz? 'Yaratılanı Yaradan'dan ötürü severiz' diyen Yunus'a yabancı olmaktır. 'Gelin canlar bir olalım' diyen Hacı Bektaş'a yabancı olmaktır. 'Zor günde kimseye kimliği sorulmaz' diyen Anadolu'ya yabancı olmaktır.

Depremzedeleri hiçbir zaman bu zihniyetin insafına terk etmeyeceklerini vurgulayan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a söz verdikleri gibi konutları yapacaklarını bildirdi.

"Milletimiz, 28 Mayıs'ta da bunlara en güzel cevabı sandıkta layıkıyla verecek"
Kurum, bir yıl içerisinde konutları depremzedelere teslim edeceklerini belirterek, şunları söyledi:

Seçimden önce Kandil'den açık destek aldılar, HDP'ye aday çıkarttırmadılar. FETÖ'cülerin '15 Mayıs'ta baharla birlikte biz de geliyoruz' yazan paylaşımlarına ses çıkarmadılar. Şimdi bir anda renkleri değişti. Seçimden önce Londra'daki tefecilerden borç, Almanya'dan danışman, Avrupa'dan 'aferin' sipariş ettiler. Yetmedi, TEKNOFEST meydanını, Atatürk Havalimanı'nı ABD'ye peşkeş vaadinde bulundular. 15 Mayıs'ta akıllarına bir anda Türkiye, Türk gençliği ve Türk milleti geldi.

Bakan Kurum, "Şunu çok iyi bilsinler: 19 Mayıs'ta esaret zincirlerini koparan, 15 Temmuz'da işgal girişimlerini durduran, 14 Mayıs'ta küresel oyunları bir bir bozan milletimiz, 28 Mayıs'ta da bunlara en güzel cevabı sandıkta layıkıyla verecek." şeklinde konuştu.
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