7’li koalisyonda kriz büyüyor: Babacan’dan CHP’lileri çıldırtacak açıklamalar

CHP'yi görülmemiş şekilde oyuna getiren küçük ortakları Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 10'ar 10'ar milletvekilliği kopardıktan sonra kendi gündemlerine döndü. Ahmet Davutoğlu ilk turu kaybeden ortağı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan istediğini aldıktan sonra onu yenilgisiyle başbaşa bırakıp CHP'den kopardığı vekillerle fotoğraf paylaşınca tepki çekti. Bir süre sonra silmek zorunda kalmıştıMillet İttifakı'nın ortaklarından Gelecek Partisi, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine 19 adayla CHP listesinden girdi. YSK'nın kesin sonuçları açıklamasının ardından Gelecek Partisi'nden 10 kişi CHP listesinden milletvekili olarak TBMM'ye girdi.DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ilk tur değerlendirmesinde çok konuşulacak ifadeler kullandı. Babacan katıldığı yayında kullandığı ifadeler adeta CHP'lileri çileden çıkartacak cinstendi.Babacan; '81 ilde teşkilatı olan 766 ilçede teşkilatı olan ve görülmemiş iktidar hazırlığı yapan partiden bahsediyoruz. İlk defa seçimlere girdik. Meseleye önceden bakış, planlama vardır. Önceden planlama bizim de CHP'nin de bir arada olmamız yönündeydi. Sonuçlara bakalım. DEVA adaylarının olduğu illerde tam + 15 milletvekili oluşmuş. Bizim Kahramanmaraş'ta adayımız 2. sıradan seçime girdi. CHP'nin oyu yüzde 6.8 arttı. Gaziantep'te CHP'de yüzde 5 artmış. CHP 3 milletvekili çıkardı. 3. sıradaki bizim adayımız. Bizim adaylarımızın olduğu yerlerin tamamında CHP'nin ciddi oy artışı var. Kesinlikle hepsini hak ettik ve hepsi helal. İçimiz rahat. Biz olmasaydık bu kadar oy alınmazdı.' ifadelerine yer verdi.CHP seçimlerde beklentilerin altında kalırken; Gelecek Partisi'nin yanı sıra DEVA, Saadet Partisi, Türkiye Değişim Partisi ve İYİ Parti'den de bazı isimler CHP kontenjanından vekil oldu. Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ise 28 Mayıs'ta gerçekleşecek 2. turda bir mücadeleye daha girecek.DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin katıldığı canlı yayın programında, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçim öncesinde ellerinde bulunan hiçbir ankette Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk turda kazanamadığını söyleyerek, 'Sanki ilk turda bitecek gibi bir algı satın alındı ve bu son derece yanlıştı' ifadelerini kullandı.