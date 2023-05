Süleyman Soylu’dan polislere: Çocuklarımızın emaneti sizdedir

Türkiye’nin 81 ilindeki polisler ondan sorumlu…O da sorumluluğun bilinciyle, tek bir hataya bile mahal vermiyor.Ülkenin en kalabalık şehrini koruyan kahraman polisimiz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bugün bir aradaydı.Emniyet Genel Müdürlüğü personeli ile kahvaltı programında buluşan Bakan Soylu, bu anlara dair güzel kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.Soylu, “Rabbim bu ülkenin evlatlarını, kahraman polislerimizi korusun.” dedi.“Siz, dünyanın en iyi polis teşkilatısınız. Sizlere çok güveniyoruz” diyen Bakan Soylu, şöyle devam etti:İnanıyoruz ki, dünyanın en huzurlu ve en güvenli şehirlerinin emaneti sizdedir. Türkiye Yüzyılı'nın emaneti sizdedir. Ülkemizin geleceğinin emaneti sizdedir. Gelecek nesillerimizin emaneti sizdedir. Bu ülkeye, yarınlara umutla bakan çocuklarımızın emaneti sizdedir. Evlerinde huzurla beraber emekliliklerini geçirmek isteyen büyüklerimizin emaneti sizdedir. Hırsızdan, çeteciden, mafyacıdan korunmak isteyenlerin emaneti sizdedir. Siz beş vakit, milletimizin dualarındasınız. Hepinizi tebrik ediyor ve teşekkür ediyorum. Allah, hepinizden razı olsun...Konuşmasında 15 Temmuz darbe girişimini hatırlatan Bakan Soylu, “Türk polisi gerçek gücünü, gerçek kapasitesini, tıpkı devletin tüm kurumlarında olduğu gibi FETÖ ihanetine karşı ortaya koyduğu ayakta kalma, arınma ve yenilenme hamlesiyle gerçekleştirmiştir. Belki pek çok şeyi elimizden aldılar. Belki mağduriyetler oluşturdular, belki zamanımızı çaldılar. Ama en önemli gücümüz olan köklü devlet geleneğimizi, devlet aklımızı alamadılar.” dedi.Emniyet personelinin haklarına yönelik yaptıkları çalışmalardan bahseden Soylu, şöyle devam etti:Personel sayımız 15 Temmuz sonrasında 273 bindi. Bugün ise personel sayımız 335 bindir. Ben 225 bin sayıya düştüğümüzü de iyi hatırlıyorum. Hem niteliği arttırdık, hem de yenilendik. Bugün teşkilatımızdaki 335 bin personelimizin yüzde 45’i yani neredeyse yarıya yakını 15 Temmuz sonrası göreve başlayan personelimizdir. Ve şu an görev yapan tüm personelimizin yüzde 77'si lisans mezunudur. Özellikle çarşı ve mahalle bekçiliğini bizzat Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yeniden ihya ederek şehir güvenliğinde hep birlikte önemli bir adım attık.Yine Cumhurbaşkanımızın tensipleri ve hassasiyetiyle 3600 ek gösterge sözümüzü tuttuk. Böylece polisimizin emekli olduktan sonra da ciddi bir geliri olmasını, rahat bir şekilde hayatını devam ettirebilmesini, polislik desteğinde gösterdiği fedakarlığı emeklilikten sonra biraz da olsa karşılığını alabileceği bir anlayışla karşı karşıya bıraktırmayı sağladık. Daha önce 2024 yılında yürürlüğe gireceği duyurulan iki bölge ve dört grup uygulamasını kaldırdık.Onun yerine herhangi bir ayrım olmadan iki bölge sistemini getirdik. Bölgeler ve hizmet sürelerine yönelik değişiklikler yaptık. Daha önce değişik oranlarda ve bazı hizmet sınıflarında uygulanan katsayı uygulamasını yüzde 52 oranına sabitleyen tüm personele ek bir ücret olarak bir vesileyle vermeyi kararlaştırdık ve bunu sağladık. Bir başka yenilik olarak personelimizin nüfusa kayıtlı olduğu il eğer büyükşehir ise o ile atanabilmelerinin de önünü açtık.Doğu ve Güneydoğu’da huzur ve güven ortamının oluştuğunu vurgulayan Bakan Soylu, şunları söyledi:Terör, neredeyse Türkiye içerisinde çok büyük bir darbe aldı. Neredeyse bitme noktasına geldi. Dağda 77 tane terörist kaldı. Allah nasip ederse onları da 29 Ekim 2023 tarihinde bu devlet sona erdirecek. Bu mücadele onların da kökünü kazıyacak. Bir görevimiz daha var, o da yurt dışında özellikle Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'de konuşlanan ve bugün oradaki birtakım yerlerden, bizim güvenli bölgelerimizin dışındaki yerlerden Türkiye'ye hem sızmaya çalışan, hem Türkiye'ye terör örgütü vasıtasıyla zarar vermeye çalışan bütün unsurları ve bütün o yerleri de tamamen önümüzdeki yıllar içerisinde temizleyip sona erdireceğiz.Polislere müjde veren Soylu, şöyle konuştu:2025 yılı sonu itibarıyla iki şark görevini bir şark görevine düşüreceğiz. Genel planlamamızı, programlamamızı bunun için gerçekleştiriyoruz. Bu zaman diliminde olduğu gibi o zaman dilimi içerisinde de mevcut görevinde olanlar da bundan istifade edebilme hakkına sahip olacaklar. Yani fiili olarak bugünden itibaren esas itibarıyla başlamış olacak. Bu adımın da polis teşkilatına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.Yeni İstanbul Emniyet Müdürlüğü binası ile ilgili açıklamalarda bulunan Soylu, "İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün programı bitti, planı bitti, projesi bitti ve biz TOKİ'ye devrettik. Yakın bir zamanda inşallah Türkiye'nin en güzel emniyet yerleşkelerinden bir tanesini, yaklaşık 250 bin metrekarenin üzerinde bir yerleşkeyi her türlü sosyal donatılarıyla, her türlü sosyal imkanlarıyla birlikte Hasdal’da gerçekleştiriyoruz. İnşallah yakın bir zamanda da temeli atılacak ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün tam da kendisine yakışır, ülkemize ve İstanbul'umuza yakışır çok güzel bir yerleşkesi, çok güzel bir külliyesi olmuş olacak." diye konuştu.Terörle mücadele konusunda da değerlendirmelerde bulunan Bakan Soylu, şunları söyledi:Ne zaman PKK'nın avukatları içeri tıkılır, o zaman Türkiye'de PKK diye bir şey kalmaz. Bunlar avukat değildir, kılıfları avukattır. Avukatlığın kendine vermiş olduğu birtakım imtiyazlarla Türkiye'yi terörle sınamaktadırlar. DHKP-C, MKP, MLKP, TKPML örgütlerinin kırsalda bir tek kadrosu kalmadı. Bu sol örgütler etkili şehir operasyonlarımızda tarihin en ağır darbesini yemiştir. Eylem kabiliyetleri önemli ölçüde azaltılmıştır. Türkiye terör tehdidinin en yoğun olduğu dönemde teröre karşı tarihinin en başarılı dönemini yaşamaktadır. Bunu yaşarken de hukuktan ve demokrasiden vazgeçmemiştir.