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Beyaz Gazete
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Numan Kurtulmuş: Yeni bir anayasa boynumuzun borcudur

Çekmeköy’de bir programa katılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Kadınların talepleri, AK Parti’nin masasındadır, gündemindedir. Kadınların toplumsal hayata katılmalarının destekçisi olmaya devam edeceğiz. Türkiye’ye yeni bir anayasa yapılmasının vaadi boynumuzun borcudur" dedi.

Ekleme: 21.05.2023 - 11:17 Güncelleme: 21.05.2023 - 11:18 / Editör: Ozge Selin
Numan Kurtulmuş: Yeni bir anayasa boynumuzun borcudur
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen "Çaylar bizden muhabbet sizden" adlı programda kadınlarla buluştu.

"YETKİYİ VERECEK OLAN MİLLETTİR, HALKIMIZDIR, SANDIKLARDIR"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye, dünyadan kendisine verilen talimatlarını dinleyen bir ülke değil. Kılıçdaroğlu Batı'ya dönüyor ya bu işi bana versinler diyor ya. Yetkiyi verecek olan onlar değil, millettir, halkımızdır, sandıklardır. Kılıçdaroğlu biz Batı'nın sağlam bir üyesiyiz. NATO'nun güçlü bir müttefikiyiz. Biz Türkiye'yi Batı'ya göre hizalayacağız diyor. Biz de diyoruz ki; Türkiye'yi, Türkiye eksenine göre hizalayacağız. Yani Türkiye kendi milli eksenini tahkim ediyor. Biz bu istikamette yürüyeceğiz. Sözü güçlü, gücü tesirli, Türkiye'nin Türkiye Yüzyılı, hayırlı olsun. Güvenle, istikrarla bu yolu devam ettireceğiz" diye konuştu.

"EV KADINLARINA DA EMEKLİLİK HAKKINI GETİRECEĞİZ"

Kurtulmuş konuşmasının devamında, şunları kaydetti:

"Kadınların talepleri, AK Parti'nin masasındadır, gündemindedir. Kadınların toplumsal hayata katılmalarının destekçisi olmaya devam edeceğiz. Türkiye'ye yeni bir anayasa yapılmasının vaadi boynumuzun borcudur. Millete karşı siyasi sorumluluğumuzdur. Ayrıca ev hanımlarına emeklilik hakkını getirecek teklifimizi de bu seçimde milletimizle paylaştık. Ev kadınlarına da milletvekilleri gibi yıpranma payını koyarak emeklilik hakkını inşallah getireceğiz."
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