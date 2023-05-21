  • USD: 19,76 - 19,80
  • EURO: 21,38 - 21,42
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Cumartesi işe gitmeyenlere Yargıtay’dan kötü haber: Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Yargıtay, milyonlarca özel sektör çalışanını yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Emsal niteliğindeki kararda işçinin işe devamsızlığının her durumda işverene haklı fesih imkanı vermediği hatırlatılarak, cumartesi günü iş günü ise belirtilen günde devamsızlığın da diğer şartların varlığı halinde haklı fesih sebebini oluşturduğuna hükmetti.

Ekleme: 21.05.2023 - 11:59 Güncelleme: 21.05.2023 - 12:00 / Editör: Ozge Selin
Silindir operatörü olarak çalıştığı iş yerinden devamsızlık sebebiyle kovulan işçi, İş Mahkemesi’nin yolunu tuttu.

Hakkında asılsız devamsızlık tutanağı tutulduğunu, iş yerinde fazla mesai yaptığını ve ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatillerinde de çalıştığını, yasal olarak ödenmesi gereken ücretlerinin ödenmediğini ileri süren işçi, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ödenmeyen ücret alacağı, fazla mesai, hafta tatili ücreti ile ulusal bayram genel tatil alacaklarının davalıdan tahsilini talep etti.

Davalı şirket ise davacının iş akdinin devamsızlık yapması sebebiyle haklı sebeple feshedildiğini dile getirirken, mahkeme davanın kısmen kabulüne hükmetti. Davalı şirket kararı Yargıtay’a taşıdı. Yüksek Mahkeme, emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararda işçinin işe devamsızlığının her durumda işverene haklı fesih imkanı vermediği hatırlatıldı.

Devamsızlığın haklı bir sebeple dayanması halinde işverenin derhal ve haklı sebeple fesih imkanı bulunmadığına dikkat çekildi.

İşçinin hastalığı, aile fertlerinden birinin ya da yakınlarının ölümü veya hastalığı, işçinin tanıklık ve bilirkişilik yapması gibi haller işe devamsızlığı haklı kılan sebepler olarak sıralandı.

Mazeretin ispatı noktasında sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadığı sürece özel sağlık kuruluşlarından alınan raporlara da değer verilmesi gerektiği vurgulandı. Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Devamsızlık süresi, ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü ya da bir ayda üç işgünü olmadıkça işverenin haklı fesih imkanı yoktur. Son ayda ilk devamsızlığının gerçekleştiği günün bulunmaması halinde son ayın son günü bir aylık süre dolmuş olur. Sonraki devamsızlıklar ise takip eden aylık dönemler içinde değerlendirilir. İş günü, işçi bakımından çalışılması gereken gün olarak anlaşılmalıdır. İş sözleşmesinde genel tatil günlerinde çalışılacağına dair bir kural mevcutsa, bu taktirde söz konusu günlerde çalışılmaması da işverene haklı fesih imkanı tanır. İş yerinde cumartesi günü iş günü ise belirtilen günde devamsızlık da diğer şartların varlığı halinde haklı fesih sebebini oluşturabilir. İş sözleşmesinin askıya alınması durumunda işçinin çalışması gereken günde işe başlamaması da devamsızlık olarak değerlendirilmelidir. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir."
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Deva Partili İdris Şahin'den itiraf gibi açıklama: Anketlerde ilk turda kazanamadığımızı biliyorduk
Yurtdışında ikinci tur kuyruğu: Yeni rekor gelebilir
Başkan Erdoğan'dan seçim mesajı
Asgari ücrette ikinci zam tahmini: 13 bin TL'ye kadar çıkabilir
CHP'li Dursun Çiçek itiraf etti: Seçmenimizi kandırmışsak size ne?
Seçim sonrası CHP deprem bölgesine kin kusmuştu! Gençlik buluşmasında depremzede gençten duygulandıran sözler: Onlar bize oy için yardım etmiş
Bakan Soylu'dan manidar paylaşım: Kaftancıoğlu'nu ve bay bay Kemal'i Ayasofya'ya cuma namazına bekliyoruz
PYD elebaşı Salih Müslim'in intikam açıklamalarına Hamza Dağ'dan tepki
Yavuz Ağıralioğlu'ndan 7'li koalisyona: Çoğu Suriye'ye gitti, Kandil'i basacağınıza masayı basın
Başkan Erdoğan Rami Kütüphanesi'nde gençlerle buluştu
Terör elebaşı Salih Müslim kirli planı deşifre etti: İntikamı bir kişiden alacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta depremzedelerle buluşuyor
Özel, Afyon’dan umduğunu bulamadı
MHP lideri Bahçeli, Adıyaman'da: Milletimizin gönlündeki aday Erdoğan'dır
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da halka hitap ediyor
HDPKK'lı Pervin Buldan MLKP'li terörist Hasan Ocak'ın mezarında Kılıçdaroğlu'na oy istedi!
Batı medyasında çarpıcı Başkan Erdoğan itirafı: Hepimiz yanıldık!
Alman devlet kanalında Başkan Erdoğan’ın politikasına açık övgü: Herkese karşı güçlü durdu!
Mehmetçik'e, 'Katliamcı' dedi, CHP'den vekil oldu! Yüksel Taşkın'a mahkemeden kötü haber...
Meteoroloji'den 13 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji'den 13 il için sarı kodlu uyarı

İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

TikTok'a bir yasak daha: ABD'nin Montana eyaleti TikTok'u yasaklayan ilk yerel yönetim oldu

TikTok'a bir yasak daha: ABD'nin Montana eyaleti TikTok'u yasaklayan ilk yerel yönetim oldu

Elon Musk açıkladı! İşte Twitter Blue aboneleri için gelen yeni özellik

Elon Musk açıkladı! İşte Twitter Blue aboneleri için gelen yeni özellik

Bitlis beyaz altından yıllık 3 milyarlık gelir elde ediyor

Bitlis beyaz altından yıllık 3 milyarlık gelir elde ediyor

Can kurtarmak isterken canından oluyordu: Sağlık görevlisine evde kabusu yaşattı!

Can kurtarmak isterken canından oluyordu: Sağlık görevlisine evde kabusu yaşattı!