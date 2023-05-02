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Beyaz Gazete
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Yerli savaş uçağı KAAN dünyanın gündeminde! Yunanistan'da panik: 'Erdoğan'dan uyarı mesajı'

Türkiye savunma sanayiinde tarihi gelişmelere imza atıyor. Türkiye'nin gururu milli savunma projeleri bir bir hangardan çıkıyor... ANKA-3, HÜRJET ve ATAK-2'nin tanıtıldığı törende Milli Muharip uçağın adı 'KAAN' olarak belirlendiği duyuruldu. 'İstikbalin Yüzyılı' tanıtın programında konuşan Başkan Erdoğan'ın sözleri dünya basınında yankılandı.

Yerli savaş uçağı KAAN dünyanın gündeminde! Yunanistan'da panik: 'Erdoğan'dan uyarı mesajı'
Ekleme: 2.05.2023 - 09:49 Güncelleme: 2.05.2023 - 10:15 / Editör: Ozge Selin
Yerli savaş uçağı KAAN dünyanın gündeminde! Yunanistan'da panik: 'Erdoğan'dan uyarı mesajı'
Dünya Türkiye'nin savunma alanındaki atılımlarını gündeminden düşürmüyor. ANKA-3, HÜRJET ve ATAK-2 gibi 'İstikbalin Yüzyılı' programında tanıtılan Milli Muharip Uçak'ın adı açıklandı. Dünya medyası Başkan Erdoğan'ın sözleri ve Türk savunmasının üç yeni uçağını da gündemine taşıdı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'Bugün savunma ve havacılık alanında tarihi günlerimizden birini daha yaşıyoruz. 1 Mayıs'ı Emek ve Dayanışma Günü olarak açıklayan biziz. Bizim iktidarımızda bunu yaptık. Son aylarda savunma sanayiinde art arda milletimizi sevince boğan müjdeler verdik. TCG Anadolu gemimizin donanmamıza katılması var, Altay tankımız test için silahlı kuvvetlerimize teslim edilmesi var. Gökbey helikopterin yerli motorla uçması var. İnsansız deniz aracından torpido atılması var. Karada, denizde, deniz altında, havada, uzayda her alanda varız.' ifadelerini kullandı.

Yerli savaş uçağı KAAN dünyanın gündeminde! Yunanistan'da panik: 'Erdoğan'dan uyarı mesajı'

Başkan Erdoğan 'Dünyada 5. Nesil savaş uçağı üreten beş ülkenden biri olacağız. Çok önemli görevler üstlenecek ANKA-3 muharip insansız savaş uçağımız da önümüzdeki günlerde ilk uçuşunu yapacak. ' ifadelerini kullandı.

Yunan Protothema 5. nesil Türk savaş uçağını 'Yunanistan'a uyarı mesajı' diyerek okuyucularına sundu. Başkan Erdoğan'ın ciddi bir tonda seçim öncesi 'Türkiye'nin milli savaş uçağının adını' KAAN olarak duyurduğunu belirten gazete, Erdoğan'ın Twitter'daki profil fotoğrafını değiştirdiğine de dikkat çekti.

Yerli savaş uçağı KAAN dünyanın gündeminde! Yunanistan'da panik: 'Erdoğan'dan uyarı mesajı'

Erdoğan'ın aynı zamanda Yunanistan'qa yeni bir uyarı mesajı gönderdiğini yazan gazete, 'Suların karşı yakasındakileri rahatsız etmeye devam edeceğiz' sözlerini vurguladı.
TAI'nin beşinci nesil uçağı KAAN'nın teknik özelliklerini okurlarına sundu.

Yunan Capital , 'İstikbalin Yüzyılı etkinliğinde Erdoğan, Türkiye'nin artık her alanda - karada, denizde ve deniz altında, havada ve uzayda olduğunu söyledi.' ifadelerini kullandı.

Uçağa adını MHP lideri Devlet Bahçeli'nin verdiği hatırlatıldı. Yeni savaş uçağının test aşamalarının 2 yıl içinde tamamlanarak TSK envanterine gireceği belirtildi.

Yerli savaş uçağı KAAN dünyanın gündeminde! Yunanistan'da panik: 'Erdoğan'dan uyarı mesajı'

Yine Yunan Newsbomb,'Erdoğan Türk dövüşçüsü KAAN ve pilot ceketiyle' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Ethnos, 'Erdoğan Batı'ya sert çıktı' başlığı ile okuyucularının karşısına çıktı.

Pakistan Observer, Türkiye'nin yerli 5. nesil savaş uçağı KAAN'ın ilk taksi testini başarı ile tamamladığını belirtirken Pakistan Başbakanı Şahbaz'ın Başkan Erdoğan'ı tebrik ettiği ifade edildi.

Yerli savaş uçağı KAAN dünyanın gündeminde! Yunanistan'da panik: 'Erdoğan'dan uyarı mesajı'

Almanya merkezli Flightglobal, 'Türkiye hayalet savaş uçağını ortaya koydu' dedi. Türkiye'nin 1 Mayıs'ta yeni beşinci nesil tarzı hayalet uçağının tanıtımını yaptığını ifade etti.

Bunun yanı sıra T929 ATAK II taarruz helikopteri ve Hürjet süpersonik uçakların da tanıtımlarının yapıldığı belirtildi.

Havacılık alanında haberler yapan Aviationweek 'Türk savaş uçağına resmi olarak KAAN' adının verildiğini duyurdu.

Yerli savaş uçağı KAAN dünyanın gündeminde! Yunanistan'da panik: 'Erdoğan'dan uyarı mesajı'









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