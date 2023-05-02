Süleyman Soylu duyurdu: Şehit Mehmet Gündüz’ün kanı yerde kalmadı

Şehit Jandarma Astsubay Üsçavuş Mehmet Gündüz Operasyonu’nda PKK/KCK terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada 1 terörist, silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi. PKK’lının jandarma Mehmet Gündüz’ü şehit eden terörist olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Söz verdik, bu ülkenin dağlarında terörü bitirmeye… Diyarbakır İl Bölge Komutanlığı koordinesinde Mardin İl Jandarma Komutanlığınca Nusaybin Bagok Dağı’nda başlatılan Şehit Jandarma Astsubay Üsçavuş Mehmet Gündüz Operasyonu’nda PKK/KCK terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada 1 terörist, silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristin 28 Nisan 2023 tarihinde yaşanan çatışmada kahraman jandarmamız Mehmet Gündüz’ü şehit eden terörist olduğu belirlendi." dediAYRINTILAR GELİYOR...