  • USD: 19,44 - 19,48
  • EURO: 21,33 - 21,37
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mersin'de yasa dışı bahise geçit yok!

Mersin'de sıcak saatler yaşandı. İnternet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak ağına düşürdükleri kişileri borçlandırdığı ve zorla senet imzalatarak, ödeyemeyenlerin gayrimenkullerini üzerlerine geçirdiği belirlenen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Ekleme: 2.05.2023 - 16:55 Güncelleme: 2.05.2023 - 16:58 / Editör: Ozge Selin
Mersin'de yasa dışı bahise geçit yok!
Mersin İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri Erdemli, Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde 18 şüphelinin internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak ağına düşürdükleri kişileri borçlandırdığı, borç karşılığı zorla senet imzalatıldığı ve borcunu ödeyemeyenlerin ise gayrimenkullerini üzerlerine geçirdiklerini tespit etti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri 18 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde arama yapan ekipler 24 cep telefonu, 59 banka kartı, 2 bilgisayar, 1 harddisk, 1 flaş bellek, 1 hafıza kartı, 2 tabanca, 12 tapu senedi, 100 boş senet ve yasa dışı bahisten elde edilen 217 bin TL, döviz ve altın ile çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.


Yürütülen soruşma kapsamında yakalanan şüphelilerin bu zamana kadar 66 milyon 234 bin TL haksız kazanç elde ettiği tespit edilirken sorgulanmak üzere Mersin İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Operasyonla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor...
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Bakan Soylu HDP bayrağının sallandığı Kılıçdaroğlu'nun Van mitingi için konuştu: Ne Apo çıkacak ne Selo çıkacak
HDP'li Pervin Buldan: Selahattin de Figen de bütün arkadaşlarım cezaevlerinden çıkacaklar
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde skandal görüntüler: 'Dişe diş kana kan' diyerek teröristbaşı Öcalan lehine sloganlar attılar
Bakan Kurum'dan gençlere iki müjde birden...
Binali Yıldırım: 11 gün sonra PKK, Kandil ve FETÖ'nün sesi soluğu kesilecek
Cudi'deki petrol keşfi muhalefeti rahatsız etti: Gazın etkisi geçti sırada petrol var
Meral Akşener ve Mansur Yavaş'a Afyon'da şok: Miting fiyaskolarına yenisini ekledi
Başkan Erdoğan duyurdu: Cudi-Gabar'da yeni petrol rezervi keşfedildi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan HDP ve PKK'nın isteğine açık onay! CHP mitinginde 'Selo'ya özgürlük' sloganları
Başkan Erdoğan'dan muhalefete tepki!
Kirli ittifak artık gizlenmiyor: Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde HDP flamaları açıldı
Süleyman Soylu duyurdu: Şehit Mehmet Gündüz’ün kanı yerde kalmadı
Antalya'da coşkulu kalabalık: Başkan Erdoğan: Bunların derdi Türkiye'yi en az yarım asır geriye götürmek
Yunanistan'dan dikkat çeken yorum: Türkiye kendi kaderini kendi belirliyor! Başkan Erdoğan'ın katkılarını bir bir sıraladılar
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaf: Mısır’ı Türkiye’nin ili yapıp özel ekonomi bölgesi olarak ilan etti
Bakan Kurum'dan dev yatırım müjdesi: Biz birileri gibi boş vaatlerde bulunmuyoruz
PKK'nın sözde gençlik yapılanmasına operasyon: 32 gözaltı
Ücretsiz doğalgaz faturaları evlere ulaşmaya başladı: Bu faturanız devlet tarafından karşılanmıştır
İsveç'te savaş paniği: Hayatta kalamayız! Son umutları olan NATO için tek çareleri Türkiye
O illerde sıcaklıklar artıyor! Bugün hava nasıl olacak?

O illerde sıcaklıklar artıyor! Bugün hava nasıl olacak?

Çanakkale Boğazı'nda zehirli tehlike; pusula denizanası

Çanakkale Boğazı'nda zehirli tehlike; pusula denizanası

Görmek için 2 saat yürüdüler: Korkudan dokunamadan geri döndüler

Görmek için 2 saat yürüdüler: Korkudan dokunamadan geri döndüler

İznik Göl’ü çeklince ortaya çıktı! Tam 2 bin yıllık .

İznik Göl’ü çeklince ortaya çıktı! Tam 2 bin yıllık .

Hindistan'da bir bebek, sırtında ek bir kolla dünyaya geldi

Hindistan'da bir bebek, sırtında ek bir kolla dünyaya geldi

Togg’a ilk modifiye Adana’dan: Son halini paylaşıp sebebini böyle açıkladı

Togg’a ilk modifiye Adana’dan: Son halini paylaşıp sebebini böyle açıkladı