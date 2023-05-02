Dışişleri Bakanlığı müjdeli haberi duyurdu: Bir ülkeye daha kapıda vize uygulanması: Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler...
Bir ülkeye daha seyahatlerde yeni dönem başlıyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika haberde, Türk vatandaşlarının sınır kapğılarında vize alarak seyahat edebileceği ülkelerin listesine bir yenisi daha ekklendi. Peki Tü-rk vatandaşlarının kapıda vize uygulaması ile veya vizesiz seyahat edebileceği ülkelerin listesi...
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamada bir ülkeye daha seyahatte yeni dönemin başladığı duyuruldu. Buna göre Tük vatandaşları bir ülkeye daha sınır kapılarında vize alarak seyahat edebilecek. Peki sırın kapılarında seeyahat uygulaması için gerekli belgeler neler? Türk vatadanşlarının kağıda vize uygulaması ve vizesiz seyahat yapabileceği ülkeler hangileri işte detaylar...
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamada; Mısır'a seyahatte yeni dönemin başladığı duyuruldu.
Kapıda Vize İşlemi Ne Kadar Sürer?
İşlem süresi, gişe yoğunluğuna ve gişedeki memurun çalışma hızına göre değişebilmektedir. Sırada bekleme süresi göz ardı edildiğinde, 10 dakikalık bir süre içerisinde vize almanız mümkün
KAPIDA VİZE İŞLEMİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
İstenilen evraklar, ülkeden ülkeye değişmekle beraber aşağıda belirttiğimiz belgelerin mutlaka yanınızda bulunmasını tavsiye ederiz.
Pasaport (en azından 1 yıllık)
Pasaport fotokopisi
Eksiksiz doldurulmuş vize başvuru formu
Vize ücreti için gerekli döviz
Otel rezervasyonu
Gidiş-dönüş uçak bileti
En az 3 adet biyometrik vesikalık fotoğraf
Seyahat sağlık sigorta poliçesi
En az 3 aylık banka hesap döküm belgeleri
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