Dışişleri Bakanlığı müjdeli haberi duyurdu: Bir ülkeye daha kapıda vize uygulanması: Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler...

Bir ülkeye daha seyahatlerde yeni dönem başlıyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika haberde, Türk vatandaşlarının sınır kapğılarında vize alarak seyahat edebileceği ülkelerin listesine bir yenisi daha ekklendi. Peki Tü-rk vatandaşlarının kapıda vize uygulaması ile veya vizesiz seyahat edebileceği ülkelerin listesi...

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamada bir ülkeye daha seyahatte yeni dönemin başladığı duyuruldu. Buna göre Tük vatandaşları bir ülkeye daha sınır kapılarında vize alarak seyahat edebilecek. Peki sırın kapılarında seeyahat uygulaması için gerekli belgeler neler? Türk vatadanşlarının kağıda vize uygulaması ve vizesiz seyahat yapabileceği ülkeler hangileri işte detaylar...Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamada; Mısır'a seyahatte yeni dönemin başladığı duyuruldu.İşlem süresi, gişe yoğunluğuna ve gişedeki memurun çalışma hızına göre değişebilmektedir. Sırada bekleme süresi göz ardı edildiğinde, 10 dakikalık bir süre içerisinde vize almanız mümkünİstenilen evraklar, ülkeden ülkeye değişmekle beraber aşağıda belirttiğimiz belgelerin mutlaka yanınızda bulunmasını tavsiye ederiz.Pasaport (en azından 1 yıllık)Pasaport fotokopisiEksiksiz doldurulmuş vize başvuru formuVize ücreti için gerekli dövizOtel rezervasyonuGidiş-dönüş uçak biletiEn az 3 adet biyometrik vesikalık fotoğrafSeyahat sağlık sigorta poliçesiEn az 3 aylık banka hesap döküm belgeleri