Bakan Kurum'dan dev yatırım müjdesi: Biz birileri gibi boş vaatlerde bulunmuyoruz

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Kurum, İnterteks Alanı'nda düzenlenen İzmit Körfezi Dip Çamur Temizleme Töreni'ne katıldı.Kurum, bugün İzmit Körfezi'nde dirilişi dipten başlattıklarını, el birliğiyle 'Marmara Yeniden Büyük Körfez Projesi'ni hayata geçirdiklerini kaydetti.Hazreti Mevlana'nın 'Gelin bağa yeşiller kuşanan doğayı görün. Her köşede bir çiçek dükkanı açan doğayı görün. Güller gülerek sesleniyor bülbüllere; susun, susarak doğayı görün.' sözünü hatırlatan Kurum, cennet vatanın taşına, toprağına, havasına, suyuna hayran, güzel Anadolu'nun her bir karışına sevdalı olduklarını dile getirdi.Kurum, en kıymetli, en değerli hazineleri olan Marmara Denizi'ni, dibinde yüzen balıkları, kenarında yaşayan canlıları, üstünde uçan kuşlarıyla korumanın, en asli vazifeleri olduğunu vurgulayarak, bunun için 5 yıl önce başlattıkları 'Sıfır Atık Mavi' seferberliğiyle sadece Marmara Denizi'ni değil, ülkenin üç tarafını çevreleyen mavi vatanı, nehirleri, akarsuları, gölleri koruma altına aldıklarını anlattı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürüttükleri 'Sıfır Atık Mavi' seferberliğiyle 180 bin ton çöp toplandığını aktaran Kurum, su kaynaklarındaki karasal kökenli kirliliğin önüne geçtiklerini, Van, Mogan ve Beyşehir göllerinde dip çamuru temizliği yaptıklarını, göllerin artık daha temiz olduğunu ifade etti.Kurum, Marmara Denizi'nin 2021'in baharında büyük bir müsilaj (deniz salyası) problemiyle karşı karşıya kaldığını anımsatarak, başta Marmara Belediyeler Birliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK Başkanlığı olmak üzere tüm il ve ilçe belediyeleri, bilim insanlarıyla STK'larla büyük bir seferberlik başlattıklarını belirtti.Bakan Kurum, 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı ile etkili bir mücadele süreci yürüttüklerini, Marmara Denizi'nde müsilajı temizlediklerini, 2 yıldır herhangi olumsuz bir durumla da karşılaşmadıklarını vurguladı.Marmara Denizi ve Adaları, Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan ettiklerine değinen Kurum, şöyle devam etti:'Marmara Denizi'mizi en güzel, en temiz haliyle evlatlarımıza bırakacak çok özel bir çalışma yürütüyoruz. Bugün Kocaeli'miz için Kocaeli'nin geleceği için tarihi bir gündür. Marmara'mız için tarihi bir gündür. Bu çalışmayla İzmit Körfezi'mizi, dibinde onlarca yıl birikmiş ve burada balıkların yaşayamadığı, insanlarımızın yanında gezerken etkilendiği 8 milyon ton çamurdan kurtaracağız. 8 milyon ton çamuru temizleyeceğiz. Körfezi'mizin dipten dirilişine vesile olacak bu çalışmayla deniz ekosistemini koruma altına alacağız. Böylelikle sadece Kocaeli'miz değil, emin olun tüm Marmara'mız tertemiz hale gelecek.'AK Parti'nin ne dediyse yaptığını dile getiren Kurum, 'Marmara'nın doğusunda başlattığımız bu projeyi sadece İzmit Körfezi'mizde değil, bütün Marmara çevresinde yapacağız. İnşallah, yüzyıllar boyunca varlığını sürdüren Körfezi'mizi, Marmara Denizi'mizi en güzel, en temiz, en doğal haliyle gençlerimize bırakacağız.' dedi.Kurum, Kocaeli'nin 1999 Marmara depreminin ardından beraberlik içerisinde çaresizliğe yenik düşmediğine işaret ederek, zorluklara direnmekten hiçbir zaman vazgeçmeyen Kocaeli'yi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde el birliğiyle yeniden imar, inşa ve ihya ettiklerini anlattı.Kenti hep birlikte ayağa kaldırdıklarını, yepyeni bir başlangıçla yıkılan her evin yerine daha güzel, sağlıklı ve güvenlisini yaptıklarını dile getiren Kurum, Kocaeli'de TOKİ ile okullardan hastanelere, stadyumlardan üniversitelere onlarca sosyal donatıyla birlikte 9 bin konut inşa ettiklerini, şu an halihazırda 2 bin 275 konutun inşa çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.'İlk Evim, İlk İşyerim' projesiKurum, Kocaeli'ye yaptıkları yatırımları hiçbir zaman yeterli görmediklerini belirterek, 'İlk Evim, İlk İşyerim' kampanyasıyla kentte 5 bin 200 sosyal konut ve 450 sanayi dükkanı inşa edeceklerini, ayrıca 1500 konutluk arsayı da Kocaelililerin hizmetine sunduklarını, kuraların çekildiğini ve hak sahiplerinin belirlendiğini kaydetti.Seçimlere çok az kaldığının da altını çizen Bakan Kurum, “Bir tarafta ne var biliyor musunuz? Dev projeleriyle yükselen bir Türkiye diyen Cumhur İttifakı'mız var. Diğer tarafta Türkiye'ye dair Kocaeli'ye dair tek bir projesi olmayan Kılıçdaroğlu var. Biz bugün Kocaeli'ye geldik ve 120 milyon dolarlık bir çevre projesini Kocaeli için başlatıyoruz. Neden? Çünkü Kocaeli'nin güzel insanları burada mutlu, huzurlu, sağlıklı yaşasınlar diye. Bir tarafa bakıyorsunuz, ülkemiz için ihya edenler, inşa edenler, diğer tarafta milletin gönlüne, boş vaatlerle çalışanlar var. Ülkemizi yüz yıl geri götürmek isteyenler var. Siyasi geçmişlerinde milletin tek bir derdine çare olamayan Cumhuriyet Halk Partisi var” ifadelerini kullandı.Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise “Bugün Kocaeli ve Marmara için çok tarihi bir gün. gelecek nesiller, 2 Mayıs 2023'ü hem körfezin, hem Marmara'nın tarihi açısından hiç unutulmayacak bir tarih olarak hatırlayacak, öyle bilecekler. Dünya kadar işimiz var. Aslında 2019 yılında belediyeyi yönetmek için kollarımızı sıvadığımızda ‘Bundan sonra bu hayat şehre adanmış bir hayattır' demiştik. Şehrimize verdiğimiz sözü elhamdülillah tuttuk. Ne söz verdiysek gerçekleştirmek için gece demeden, gündüz demeden, durmadan, yorulmadan her daim çalıştık. O çalışmalarda, her zaman çalışma arkadaşlarımızı, bu şehrin insanını yanımızda bulduk. Hem çalışma arkadaşlarıma hem de bütün çalışmalarımızda bize destek olduğunu hissettiren değerli hemşehrilerime de teşekkür etmeyi, adeta borç biliyorum” dedi.