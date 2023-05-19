Başkan Erdoğan’dan CNN International’a çarpıcı açıklamalar: Milletimden eminim!

Türkiye 2. Tur seçimlere giderken, tüm dünya da yakın takibe devam ediyor. Uluslarası basın gelişmeleri anbean takip ederken Başkan Recep Tayyip Erdoğan CNN International' önemli açıklamalarda bulundu. CNN International'dan Becky Anderson'a konuşan Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada Türkiye seçimlerinin ikinci turu ile ilgili kendinden emin olduğunu vurguladı. Erdoğan yaptığı açıklamada, "Milletimin güçlü bir Türkiye demokrasisi adına hareket edeceğinden eminim. Ve insanımızın bizi yüzüstü bırakmayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirilen özel röportajda konuşan Başkan Erdoğan "Şu anki rakibim bize karşı 15 seçime katıldı. Her seferinde de kaybetti. Seçimlerin ikinci turu önümüzdeki pazar olacak. Milletimin güçlü bir Türkiye demokrasisi adına hareket edeceğinden eminim. Ve insanımızın bizi yüzüstü bırakmayacağını düşünüyorum" sözlerine yer verdi.Röportajın tamamının Türkiye saatiyle 18:00'de yayınlanması bekleniyor.