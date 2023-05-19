  • USD: 19,56 - 19,60
  • EURO: 21,34 - 21,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Akar: Fitne, fesat sokmaya çalışanlara inanmayın

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Daha da iyiye, daha ileriye gideceğiz. Fitne, fesat sokmaya çalışanlara inanmayın." dedi.

Ekleme: 19.05.2023 - 13:37 Güncelleme: 19.05.2023 - 13:38 / Editör: Ozge Selin
AK Parti'den Kayseri milletvekili seçilen Akar, parti otobüsüyle kent merkezinde dolaştı, halkı selamladı.

Vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Akar, Hunat Camisi yakınındaki çay ocağında oturan vatandaşlarla sohbet etti.

Bakan Akar, "Bugüne kadar nereden nereye geldik unutmayın. Daha da iyiye, daha ileriye gideceğiz. Fitne, fesat sokmaya çalışanlara inanmayın." ifadelerini kullandı.

Akar, daha sonra cuma namazını Hunat Camisi'nde kıldı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
İBB başkanı İmamoğlu kendini cumhurbaşkanı yardımcısı ilan etti
CHP’li Tuncay Özkan köşeye sıkıştı: KRT ve ANKA’da Tuncay Özkan’dan habersiz kuş uçmuyor
CHP’li Başkan depremzedelere kin ve nefret kustu!
Süleyman Soylu'dan tepki: Belediye başkanları seçim gecesi Türkiye'yi yanılttı
Nevşin Mengü son durumu değerlendirdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan itidalli, muhalefet telaşlı
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Kılıçdaroğlu'nun gerçek yüzünü ortaya çıkardı: Şimdi milliyetçi mi oldu?
HDP’den Kemal Kılıçdaroğlu’na Sinan Oğan ayarı: Tarafını seç!
Demokrat Parti Lideri Gültekin Uysal seçimlerden sonra şırdancıya gitti
CHP'de skandal: Seçimi kaybedince başörtülü partiliyi tartaklayıp AK Parti'ye göndermişler!
Alman medyası: Kılıçdaroğlu zafere çok uzak
Başkan Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
Başkan Erdoğan'dan yurt dışı seçmene 28 Mayıs mesajı
Merkez Bankasından bankalara talimat
Tuncay Özkan sessizliğini bozdu: Oylar çalındı iddialarını reddetti
Muharrem İnce soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu yalanlarını yüzde 300 artırdı: Sığınmacı sayısı üzerinden yeni provokasyon
Hata CHP sisteminde, itiraz ise YSK'ya!
İstanbul'da Esnaf Buluşması: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
CHP'de yeni atanan Devrim Barış Çelik'in sicilinin kabarık olduğu ortaya çıktı.
Başkan Erdoğan: Kemal Kılıçdaroğlu zehirli siyaset diline sarılmaktadır
16 il için sarı, 5 il için turuncu kodlu uyarı: Sel baskınlarına dikkat

16 il için sarı, 5 il için turuncu kodlu uyarı: Sel baskınlarına dikkat

İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

TikTok'a bir yasak daha: ABD'nin Montana eyaleti TikTok'u yasaklayan ilk yerel yönetim oldu

TikTok'a bir yasak daha: ABD'nin Montana eyaleti TikTok'u yasaklayan ilk yerel yönetim oldu

Elon Musk açıkladı! İşte Twitter Blue aboneleri için gelen yeni özellik

Elon Musk açıkladı! İşte Twitter Blue aboneleri için gelen yeni özellik

Bitlis beyaz altından yıllık 3 milyarlık gelir elde ediyor

Bitlis beyaz altından yıllık 3 milyarlık gelir elde ediyor

Can kurtarmak isterken canından oluyordu: Sağlık görevlisine evde kabusu yaşattı!

Can kurtarmak isterken canından oluyordu: Sağlık görevlisine evde kabusu yaşattı!