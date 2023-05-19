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Avcılar'da balkonu çöken bina tahliye edildi

İstanbul Avcılar'da bir binanın birinci kat balkonu kendiliğinden çöktü. Binanın bodrum katında yapılan incelemede beton kalitesinin düşük, kullanılan demirlerin korozyona uğradığı görülünce bina tahliye edildi.

Ekleme: 19.05.2023 - 15:28 Güncelleme: 19.05.2023 - 15:33 / Editör: Ozge Selin
Avcılar'da balkonu çöken bina tahliye edildiDenizköşkler Mahallesi'ndeki Arzum Apartmanı'nda çarşamba günü saat 17.00 sıralarında balkon çöktü

Balkondan kopan parçalar, şans eseri sokakta oynayan çocuklara isabet etmedi. Avcılar Belediyesi Şehircilik ve İmar Müdürlüğü ekibi 36 yıllık olduğu belirlenen 5 daireli binaya giderek inceleme yaptı.

Avcılar'da balkonu çöken bina tahliye edildi

Binanın bodrum katındaki betonun oldukça kalitesiz olduğu ve dağılmaya başladığı, kolon demirlerinin bir bölümünün açıkta ve korozyona uğradığı belirlendi. Bunun üzerine binanın tahliyesine karar verildi. Binada oturanlar ise kendilerine yer gösterilmesini istedi.
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