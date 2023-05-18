  • USD: 19,56 - 19,60
  • EURO: 21,34 - 21,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kadını diri diri yedi! Pitonun karnını yardıkları anlar kan dondurdu…

Geçtiğimiz yıl Endonezya'da yaşanan kan donduran olay halen tüm dünyanın gündeminde. 2 gün boyunca kendisinden haber alınamayan 56 yaşındaki bir kadının cansız bedeni metrelerce uzunluktaki bir pitonun midesinden çıkmıştı. Arama çalışamaları esnasında ormanda karnı şiş olarak görülen pitonun, Jarrah'ı yediğinden şüphelenen ekipler ve çevre halkı yılanın karnını yardığı görüntüler tüyler ürpeten cinsten...

Ekleme: 18.05.2023 - 14:49 Güncelleme: 18.05.2023 - 14:51 / Editör: Ozge Selin
Kadını diri diri yedi! Pitonun karnını yardıkları anlar kan dondurdu…
Endonezya'nın Jambi eyaletinde; ormandan kauçuk toplamak için çıkan 56 yaşındaki Jarrah; kayıplara karıştı. Ailesi yaşlı kadından haber alamayınca ekiplere haber verdi. Bölge halkı ve arama kurtarma ekipleri ormanı didik didik ederken buldukları karnı şiş haldeki pitonu buldu. Yılanın karnının yarılarak 56 yaşındaki Jarrah'ın cansız bedeninin çıkartıldığı anlar ise kamerala yansıdı.

Endonezya'da bir piton 54 yaşındaki bir kadını bütün olarak yuttu ve kalıntılarının bulunduğu an şok edici bir videoya yakalandı.

Polis; CNN Endonezya'ya yaptığı açıklamada, kimliği yalnızca Jahrah olan kurbanın Pazar günü Jambi eyaletindeki ailesinin evinin yakınındaki ormanda kauçuk topladıktan sonra eve dönememesi üzerine bir arama başlatıldığını söyledi.

Betara Jambi Emniyet Müdürü Herafa, kurbanın kocasının bölgeyi aradığını ancak sadece sandalet, başörtüsü, ceket ve bıçağını bulduğunu söyledi.

Kadını diri diri yedi! Pitonun karnını yardıkları anlar kan dondurdu…

Ertesi gün, o ve bir arama ekibi aynı bölgeye döndüler ve burada orta bölümü şişmiş dev yılanla karşılaştılar.

Video, bir gönüllünün pitonun başını bir dalla aşağıda tutarken, diğerlerinin onu şişmiş alana vurmaya başladığını gösteriyor.

Videonun rahatsız edici bir kısmı köylülerin pitonun karnını keserken ve yetkililerin kayıp büyükannenin yutulmuş cesedi olduğuna inandıkları şeyi ortaya çıkardığını gösteriyor.

Kadını diri diri yedi! Pitonun karnını yardıkları anlar kan dondurdu…

ViralPress, yerel Terjun Gajah köyünün başkanı Anto'nun 'Herkes şaşırdı' dedi. 'Aradığımız kadının yılanın midesinde olduğu ortaya çıktı.'

Anto, piton Jahra'yı ısırmış ve sonra onu yutmadan önce etrafına sarmış olabilir, dedi. Ayrıca bu olayın yaşanmasının en az iki saat süreceğini tahmin etti.

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Seçimlerdeki başarısızlığın faturası kesildi! Kılıçdaroğlu ve ekibinden genel kurul hazırlığı
CHP'li Gömeç Belediyesi'nden bir heykel sempozyumu daha
İzmir'de yağmur sonrası sokaklar göle döndü
PKK medyasında Kılıçdaroğlu'na destek istedi! HDP'li Eren: Cezaevlerindeki arkadaşlarımızın özgürlükleri için sandığa gidin
Ömer Çelik'ten Belçikalı Bakan Zuhal Demir'e tepki: Avrupa faşistlerinin dilini kullanıyor
Bakan Karaismailoğlu: Depremzede kardeşlerimize hakaretler yağdıranlara en büyük dersi biz vereceğiz
Halk TV'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy veren seçmene hakaret
SSB Başkanı İsmail Demir açıkladı: F-16 ÖZGÜR için ilk teslimat gerçekleştirildi
MHP'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Küplere bindi!
Kılıçdaroğlu 14 Mayıs seçimleri sonrası ağız değiştirdi: Ben terör örgütleriyle masaya asla oturmadım, oturmam
Kaftancıoğlu 14 Mayıs'tan sonra Milliyetçiliği hatırladı: Öcalan'ı çıkarmayacağız
Depremzedelerden sonra şehide de hakaret: “Müstahak size şehit olmak”
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan depremzedelere kin kusan paylaşımlara tepki!
HDP'den İyi Parti'ye kaybedilen ilk tur suçlaması: İş birliği yapmadılar
Başkan Erdoğan'dan sosyal medyadaki çirkin kampanyalara tepki: Depremzedeleri sahipsiz bırakmayacağız
İsmail Saymaz'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki
Suikast kurgusu CHP organizasyonu çıktı! Kılıçdaroğlu önce şikayet etti kendi adamları çıkınca şikayeti geri aldı
Danıştay'dan skandal karar! Küçük esnaf hedefte: Bakanlık itiraz etti! Meclis'te 'Evet' diyen CHP bakın nasıl çark etti
Murat Kurum açıkladı! Yapı denetimde pilot bölge İstanbul
Başkan Erdoğan'dan Millet İttifakı'nın 14 Mayıs tiyatrosuna tepki: Dengeleri iyice bozuldu
Hepsi havadan görüntülendi: İstanbul’un hayalet uçakları görenleri hayrete düşürdü

Hepsi havadan görüntülendi: İstanbul’un hayalet uçakları görenleri hayrete düşürdü

Google milyonlarca hesabı silmeye hazırlanıyor

Google milyonlarca hesabı silmeye hazırlanıyor

Bu evlerde sakın oturmayın: 27 yıl sonra ilk kez harekete geçti uyarılar peş peşe geldi

Bu evlerde sakın oturmayın: 27 yıl sonra ilk kez harekete geçti uyarılar peş peşe geldi

Türkiye'deki tüm Apple ürünlerine zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Türkiye'deki tüm Apple ürünlerine zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Kadını diri diri yedi! Pitonun karnını yardıkları anlar kan dondurdu…

Kadını diri diri yedi! Pitonun karnını yardıkları anlar kan dondurdu…

Asgari ücretli, emekli ve memurlar dikkat! Seyyanen zam ve refah payı: Milyonlar yeni Meclis'e odaklandı

Asgari ücretli, emekli ve memurlar dikkat! Seyyanen zam ve refah payı: Milyonlar yeni Meclis'e odaklandı