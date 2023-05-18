İstanbul’da feci kaza: Otomobilin çarpıp kaçtığı yaya öldü

İstanbul’da dün akşam korkunç bir kaza oldu…Saat 22.00 sıralarında R.Ö. adlı yaya, D-100 Karayolu Edirnekapı metrobüs mevkisindeki emniyet şeridinde yürüyen R.Ö.'ye, plakası alınamayan seyir halindeki bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya yola savrulurken, otomobil durmayarak yoluna devam etti.Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde R.Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı.Yapılan incelemenin ardından R.Ö.'nün cansız bedeni ambulans ile Eyüpsultan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, olay sonrası kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.