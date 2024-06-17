Yola çıkacaklar dikkat! O bölgede yoğunluk oluştu: Trafik durma noktasına geldi

Kurban Bayramı tatili için ikinci gün yola çıkmayı tercih eden sürücüler nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yoğunluk yaşandı. Araçların İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı konumundaki kentten geçişi sırasında Ankara istikameti Gültepe ve Bekirdere viyadükleri ile Korutepe Tünelleri bölgelerinde yoğun araç trafiği oluşuyor.

Kurban Bayramı tatili için ikinci gün yola çıkmayı tercih eden sürücüler nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yoğunluk yaşanıyor.Araçların İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı konumundaki kentten geçişi sırasında Ankara istikameti Gültepe ve Bekirdere viyadükleri ile Korutepe Tünelleri bölgelerinde yoğun araç trafiği oluşuyor.Hatipköy mevkisinde ise zaman zaman trafik durma noktasına geliyor.Hasarlı kazalar nedeniyle de bazı kesimlerde ulaşımda aksamalar yaşanıyor.