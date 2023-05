Başkan Erdoğan'dan muhalefete tepki!

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Esnaf Buluşmasında önemli açıklamalarda bulundu.'İKİNCİ TURDAN REKOR BİR OYLA ÇIKACAĞIZ'Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:Aramızda ayrı gayrı yoktur. Kimi zaman duraklarda, kimi zaman trafikte denk geldiğimizde sizlerle selamlaşırız. Sohbet eder, yolumuza devam ederiz. Geçtiğimiz günlerde şöyle bir yazı gördüm, 'çekemeyen anten taksın.' Bizim bu muhabbetimizi çekemeyen de anten taksın mı? Gerçi onlar sandıktan çıkan mesajları alamayacak, çevirmeye çalışacak kadar ülke ve gerçeklerinden kopmuş durumdalar. Bunlara anten de fayda etmez. O yüzden uzaya İmece uydumuzu gönderdik. Hangi ayak oyunlarının içinde olduğu bizi ilgilendirmiyor. Milletimiz 14 Mayıs'ta sandıkta iradesini beyan etti. 322 vekille Cumhur İttifakı'na oyunu vererek yasamada nasıl bir tablo istediğini gösterdi. Allah'ın izniyle 2.turda rekor oy ve oranda milletimizin cumhurbaşkanı görevini tekrar bize tevcih edeceğine inanıyoruz.'BİZ TALİMATI KANDİL'DEN DEĞİL MİLLETMİZDEN ALIYORUZ'Bunun için şimdiden eserlerin yarım kalmaması için neler yapacağımıza bakıyoruz. Türkiye'nin dünyadaki gücünü artırmak için hangi ilişkileri harekete geçirebileceğimize bakıyoruz. Niye bu kadar kendimizden eminiz biliyor musunuz? Çünkü bizim kimseyle pazarlığımız yok. Biz sadece milletimizin emrindeyiz. Biz bunlar gibi talimatı Kandil'den almıyoruz. Biz karanlık odalarda terör örgütü uzantılarıyla pazarlığa girmiyoruz. Biz milletimizden talimat alıyoruz.'HALKIMIZ GABAR PETROLÜNDEN İSTİFADE EDECEK'Şu anda biz sadece eser kazandırma peşindeyiz. Her kesimin sıkıntılarını çözmek için gece gündüz çalışıyoruz. Şu Avrasya Tüneli olmasaydı, halimiz nice olurdu. Şehitler Köprümüz işimizi kolaylaştırıyor. Bir de Yavuz Sultan Selim Köprüsü olmasaydı, halimiz nice olurdu. Çanakkale Köprüsü olmasaydı, halimiz nice olurdu. Türkiye büyüdükçe ortaya çıkan kaynağı insanlarımızın her birinin hayatına yansıtacak programlar hazırlıyoruz. Karadeniz gazını 1 ay ücretsiz halkımıza ulaştırdık. Şimdi sırada Gabar var. Gabar petrolünü de çıkardığımızdan andan itibaren halkımız istifade edecek. Bu Kılıçdaroğlu'nun kol kola olduğu teröristler sebebiyle petrol yıllarca çıkarılamamıştır. Akaryakıtta da aynısını yapacağız.'VERGİLERİ DÜŞÜREREK, İNSANIMIZI RAHATLATACAĞIZ'Vergileri düşürerek, insanımızı rahatlatacağız. Her konuda benzer adımlar atıyoruz. Aklıma yolda gördüğüm araç arkası yazısı geldi. 'Bir gün ağırlık düşerse omuzlarına, o benim vebalimdir unutma' diyordu. Sizin vebalinizi unutmadık, istismar etmedik. Şoförlerimizin de diğer tüm esnaflarımızın yanında olduk. Bölünmüş yollardan otobanlara kadar yaptığımız yatırımların muhatabı doğrudan sizlersiniz. Bu Haliç'i biz temizledik. Burayı da Kadir Topbaş Bey'in döneminde bitirdik. Salondan hepimiz istifade ediyoruz. AK Parti, CHP. Farkımız bu.'ÖYLE BİR KAZANACAĞIZ Kİ, HİÇ KİMSE KAYBETMEYECEK'Bugünde Halkbankası vesilesiyle 1.5 milyona kadar taşıt kredisiyle yanınızda oluyoruz. Ticari araçlara ÖTV'siz yenileme imkanı getirdik. 850 bin esnafımıza çok önemli kolaylık sağladık. Geçtiğimiz günlerde emeklilikteki prim gün sayısı adaletsizliğini giderme sözü verdik. Küçük esnafımızın prim ve gün sayısını 9000 binden 7200'e indirdik. İstanbul'daki halk otobüsü işletmecilerimizin tüm taleplerini karşıladık. Gençlerimizin yıllık 150 bin liralık kazançlarından vergi almıyor, sigorta primlerini ödüyoruz. 2 kavram önemli: güven ve istikrar. Gençler unutmayın. Öyle bir kazanacağız ki, hiç kimse kaybetmeyecek.Geçmişte adımlar atamasın diye ülkemizin önüne nice tuzaklar kuruldu. Yaşadığımız her musibetin gerisinde Türkiye'yi oyun dışında tutma vardı. Bize düşmanlar. Ülke kaynaklarını Londra tefecilerine akıtmaya devam etseydik, inanın bizden kıymetlisi olmazdı. Biz sadece milletimizin desteğini istedik ve bunun için çalıştık. Eksiklerimiz şüphesiz vardır. Türkiye'nin büyümesi milletimizin huzuru için verdiğimiz mücadele sonuna kadar samimiydi. Terör örgütlerinin kanlı saldırılarına karşı mücadele ederken, çözüm yolu ararken de samimiydik. 15 Temmuz'da tanklara meydan okurken de samimiydik. Sizler bu mücadelenin hepsinde de bizimle beraberdiniz.'DEPREMZEDEYE HAKARET EDEREK SİYASET OLMAZ'Türkiye'nin 14 Mayıs seçimleri en önemli sınamalardan biri olmuştur. Ülkemiz ilk defa 2 adaylı seçim yaşadı. Koalisyon masası ittifakının nasıl ortaya çıktığını anlatmaya gerek yok. Kimlerin destek verdiğini sizler iyi biliyorsunuz. Buna rağmen 2 milyon 500 bin farkla geride kalınca, nasıl tehditler savurduklarını birlikte gördük. Koalisyon masasının kendi içinde hesaplar karışık. Bölücü örgütün desteğini sağlama aldılar. Kılıçdaroğlu insanlarımızı kutuplaştırmaya başladı. Hiçbir kılıf bu minareyi örtmeye yetmez. Millete hakaret ederek siyaset olmaz. Depremzede vatandaşlarıma hakaret ederek siyaset olmaz. CHP'li belediyeler ve irtibatlı STK'lar, depremzedelere yardımları kesmekten, kaldıkları yerden çıkarmaya kadar her türlü rezilliği sergiliyorlar. Tekirdağ'da kaldıkları oteli boşalttılar. Daha dün bedava ev vaad ediyorlardı. Bugün kapı dışarı ediyorlar. Yakalanınca da işi başka tarafa çekip kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar. Seçim sonucu tersi çıksa neler yaparlardı, düşünmek istemiyorum. İlk gün 5 şehidimiz oldu. Ne yaparsanız yapın Cudi'de de Tendürek'te de şehitlerimizin intikamı muhakkak alınacaktır. Bay bay Kemal, yol yürüdüğün bu Kandil varisleriyle yolunu muhakkak ayıracaksın ama zaman çok geç olacak. Milletim inşallah sana fırsat vermeyecek 28'inde işi kendi bitirecek.28 Mayıs'ta öyle bir zafer elde edelim ki, 29 Mayıs fethini hep beraber kutlayalım. Bu hafta sonu Devlet Bey ile deprem bölgesinde olacağız. Varsa eksik aksaklık talimatını vereceğiz. Ülkemize kazandırdığımız eserleri hayata geçirirken kim bize oy vermiş vermemiş ona bakmadık. Hamdolsun, hiç kimse vatanın tek karış toprağında aksi örneği önümüze getiremez. Çünkü biz bu ülkenin güçlenmesini evlatlarımızın geleceği için istiyoruz. Bizim tek bayrağımız var. Kandil bizim bayrağımızı taşıyor mu? Bizim ezanımız belli bunların ezanı, kitabı var mı? Onlar bizim bayrağımızı kaldıranlar değil mi?