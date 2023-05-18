CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
Adana'da feci kaza: Freni boşalan iş makinesinin altında kalan işçi, olay yerinde can verdi
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, madencilik işletmesinde freni boşalan iş makinesi bir işçiye çarptı. Olayda, iş makinesinin altında kalan işçi, kaza yerinde can verdi.
Adana'da madencilik işletmesinde meydana gelen kazada bir işçi, hayatını kaybetti.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, madencilik işletmesinde freni boşalan iş makinesi önce işçi Hüseyin Soylu'ya (50), ardından da duvara çarptı. İş makinesinin altında kalan talihsiz işçi kaza yerinde can verdi.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında bulunan Kurtpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Madencilik işletmesi içinde, M.G.'nin kullandığı iş makinesi, freninin boşalması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak, işçi Hüseyin Soylu'yu ezip, duvara çarparak durabildi. İşletme yönetiminin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz işçinin yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiye ekiplerince iş makinesinin altından çıkarılan Soylu'nun cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
İş makinesinin sürücüsü M.G., jandarma tarafından gözaltına alındı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, madencilik işletmesinde freni boşalan iş makinesi önce işçi Hüseyin Soylu'ya (50), ardından da duvara çarptı. İş makinesinin altında kalan talihsiz işçi kaza yerinde can verdi.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında bulunan Kurtpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Madencilik işletmesi içinde, M.G.'nin kullandığı iş makinesi, freninin boşalması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak, işçi Hüseyin Soylu'yu ezip, duvara çarparak durabildi. İşletme yönetiminin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz işçinin yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiye ekiplerince iş makinesinin altından çıkarılan Soylu'nun cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
İş makinesinin sürücüsü M.G., jandarma tarafından gözaltına alındı.
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