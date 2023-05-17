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%5,27

2.772.174 oy

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
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%36,15
270
CHP 13.579.309
%26,07
169
MHP 5.327.385
%10,23
51
İYİ PARTİ 5.210.626
%10
44
YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
61
Y.REFAH 1.488.868
%2,86
5
ZAFER 1.169.133
%2,24
0
TİP 771.460
%1,48
0
BBP 505.638
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0
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0
AP 48.719
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CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
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TCG Anadolu yeniden İstanbul Sarayburnu’nda ziyarete açıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Sarayburnu'nda demirleyen TCG Anadolu'yu 140 binden fazla vatandaşın ziyaret ettiğini duyurmasının ardından 3 Mayıs tarihinde İzmir Alsancak Limanı'na demir atan TCG Anadolu gemisini bir haftalık süre içerisinde TCG Anadolu'yu 149 bin 865 kişinin ziyaret ettiğini bildirdi. İzmir'deki ziyaret dönemini tamamlayan TCG Anadolu savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan selamlama geçişi yaptıktan sonra Sarayburnu Limanı'na dönerek yeniden ziyarete açıldı.

Ekleme: 17.05.2023 - 15:29 Güncelleme: 17.05.2023 - 15:41 / Editör: Ozge Selin
TCG Anadolu yeniden İstanbul Sarayburnu’nda ziyarete açıldı
Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Sarayburnu'nda demirleyen TCG Anadolu'yu 140 binden fazla vatandaşın ziyaret ettiğini duyurmuş ve ardından 3 Mayıs tarihinde İzmir Alsancak Limanı'na demir atarak TCG Anadolu gemisini bir haftalık sürelik olarak İzmirlilerin ziyaretine açmıştı. Bir haftalık süre içerisinde dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu'yu İzmir'de149 bin 865 kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gemiyi ziyarete gelenler gruplar halinde içeri alındı. Gemiyi gezen vatandaşlar, askeri araçları inceledi, SİHA ve helikopterlerin bulunduğu güverteye çıktı. , kente 3 Mayıs'ta gelen ve dün ayrılan TCG Anadolu'yu 149 bin 865 kişi ziyaret etti. İzmir Alsancak limanından ayrılan dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu tekrar ziyaret edilen İstanbul Sarayburnu'na demirledi.
İzmir'de vatandaşlarımızın teveccühüyle karşılanan gururumuz TCG ANADOLU, yeniden saat 14.00'da İstanbul Sarayburnu'na demirledi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada tekrar Sarayburnuna demirlenen TCG Anadolu insansız hava aracı (SİHA) gemisinin ziyarete açıldığını ve tüm halkın beklendiği açıklandı.

TCG ANADOLU NEDİR?

Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde inşa edilen TCG Anadolu, 230 metre uzunluk, 32 metre genişlik ve 9 bin 200 metrekare büyüklüğe sahip.
Uçuş güvertesinin yer aldığı gemiye aynı anda 6 helikopter iniş ve kalkış yaparken SİHA'lar da konuşlanabiliyor. 1200 askeri personelin bulunduğu TCG Anadolu'da, 30 yataklı hastane ve 2 ameliyathane yer alıyor.

TCG Anadolu, amfibi harekat ve hava harekatı başta olmak üzere insani yardım ve kontrol gemisi görevlerinde de kullanılabilecek. 27 bin 500 ton deplasmanı ile Türk donanmasının en büyük savaş gemisi olma özelliğine sahip gemide 11 güverte, 6 stoplu uçuş platformu, hangar, hafif ve ağır güvertelerine 4 mekanize çıkarma gemisi konuşlanabilecek havuz bulunuyor.

Askeri gemi, ağır ve hafif araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), 15 römork ve 33 muhtelif araç taşıyabilme özelliğine sahip. TCG Anadolu, yakıt ikmali yapmaksızın Türkiye'den Japonya ya da Avustralya'ya intikal edebiliyor.
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