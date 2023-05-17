Maltepe’de 12 araç zincirleme kazaya karıştı: 3 yaralı

İstanbul Maltepe'de saat 02.30 sıralarında E-5 Ankara istikametinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda araçlar kontrolden çıkarak birbirine girdi.12 aracın karıştığı kazada 3 yaralıDurumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 12 aracın karıştığı kaza sonucu 3 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle E-5 Ankara istikametinde yoğunluk oluştu.Kaza yapan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.