CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
İyi Partili Adnan Beker seçimlerden ümidini kesti: İkinci tur, ilk tur gibi olur
Mansur Yavaş ile yakınlığı bilinen İyi Partili Adnan Beker, ikinci tur seçimlerinden ümidinin olmadığını söyledi. Beker, ikinci turun ilk tur gibi neticeleneceğini belirtti.
Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gitti...
Resmi olmayan sonuçlara göre yeni dönemin milletvekilleri netleşti.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise adaylardan biri yüzde 50'yi bulamayınca ikinci tur yolu açıldı.
İlk turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 49,50'lik oy oranıyla birinci çıktı.
İyi Parti'den Meclis'e girdi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Mansur Yavaş'ın yakın arkadaşı olan Adnan Beker de İyi Parti'den Ankara milletvekili olarak Meclis'e girdi.
İyi Partili Beker, 14 Mayıs seçimi ve ikinci tur seçimlerine ilişkin dikkat çeken tespitlerde bulundu.
Adnan Beker, Tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel'e konuştu.
İkinci turdan ümidini kesti
HDP ve PKK ile yürütülen seçim iş birliğinin vatandaş nazarında ters teptiğini belirten Beker, ikinci turda da sonuçların birinci tura benzer olabileceğini belirtti.
"İkinci tur, ilk tur gibi olur"
Millet İttifakı'nda yeni bir kriz çıkabileceğini belirten Gürel, Beker'den aldığı bilgileri şu şekilde aktardı:
Bizim milliyetçi muhafazakar seçmenin ağırlığı genel seçmen grubunda değişmedi. Yüzde 65'e 35'lik bir denge var. Burada milliyetçi muhafazakar seçmen HDP'nin Kandil ile ilişkisini değerlendirdi ve bir tercihte bulundu.
Bizim vatandaş HDP-Kandil ilişkisi olan bir ittifaka yönelmedi. Olay bu kadar basit. Bizim de açıkçası seçmenle diyaloğumuzda en büyük zorluk yaşadığımız konu bu oldu.
İkinci turda da vatandaşın aynı hassasiyeti tercihinin merkezine koyacağı kanaatindeyim. Benzer bir tepki gösterir.
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