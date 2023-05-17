CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara İl Teşkilatı ve ilçe belediye başkanları ile buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonrası değerlendirmelerine devam ediyor. Erdoğan, Ankara İl Teşkilatı ve ilçe belediye başkanları ile bir araya geldi.
Türkiye, 14 Mayıs seçimlerini geride bıraktı.
Milletvekilliği seçimleri sonuçlandı ve Cumhur İttifakı, Meclis'te üstünlüğünü devam ettirdi.
Ancak Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlere yeniden hazırlanırken partisinin düşen oylarına dair de değerlendirmeler yapıyor.
Büyükşehirlerde yaşanan oy düşüklüğüne dair kurmaylarını toplayan Cumhurbaşkanı, mesaisine Ankara'da devam ediyor.
İl teşkilatı ve belediye başkanlarıyla bir araya geldi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara İl Teşkilatı ve ilçe belediye başkanları ile bir araya geldi.
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