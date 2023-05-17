Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara İl Teşkilatı ve ilçe belediye başkanları ile buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonrası değerlendirmelerine devam ediyor. Erdoğan, Ankara İl Teşkilatı ve ilçe belediye başkanları ile bir araya geldi.

Türkiye, 14 Mayıs seçimlerini geride bıraktı.Milletvekilliği seçimleri sonuçlandı ve Cumhur İttifakı, Meclis'te üstünlüğünü devam ettirdi.Ancak Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlere yeniden hazırlanırken partisinin düşen oylarına dair de değerlendirmeler yapıyor.Büyükşehirlerde yaşanan oy düşüklüğüne dair kurmaylarını toplayan Cumhurbaşkanı, mesaisine Ankara'da devam ediyor.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara İl Teşkilatı ve ilçe belediye başkanları ile bir araya geldi.