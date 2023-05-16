Yurt dışında 2. tur için oy verme işlemi 20 Mayıs'ta başlayacak

14 Mayıs'ta halk sandık başına giderek seçimini yaptı.Sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,5'lik oy oranıyla seçimi önde bitirdi.Ancak yüzde 50 artı 1'lik oya ulaşılamadığı için seçim 2. tura kaldı.28 Mayıs'ta yapılacak olan 2. tur seçimi için yurt dışında oy verme sürecinin hangi tarihlerde başlayacağı ise merak ediliyor.Seçim süresince 73 ülkede 156 temsilcilikte ve gümrük kapılarında oy kullanılabilecek.Yurt dışında oy verme işlemleri 20 Mayıs'ta başlayacak, 24 Mayıs'ta tamamlanacak.Gümrük kapılarında ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar oy verilebilecek.Yurt dışında oy kullanacaklar için ilk turda kullanılan seçmen adresleri geçerli olacak.Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise, 'Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu ABD'de sadece 20-21 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.' ifadesine yer verildi.Açıklamada, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) resmi kararı doğrultusunda yurt dışı seçmen kaydı bulunan vatandaşların, başkent Washington'daki büyükelçilik ile New York, Boston, Miami, Houston, Chicago ve Los Angeles'taki başkonsolosluklarda kurulacak sandıklarda, söz konusu tarihlerde, yerel saatle 08.00 - 22.00'de oy kullanabilecekleri belirtildi.Açıklamada, ayrıca ilk tur seçimlerinde olduğu gibi, New York Başkonsolosluğuna bağlı Long Island ve South Jersey'de yine aynı tarih ve saatlerde oy kullanılabileceği bildirildi.En çok Türk seçmenin bulunduğu Almanya'da 13 konsolosluk bölgesinde saat 8.00 ile 23.00 arasında sandığa gidilebilecek.Diğer 4 seçim merkezinde ise oy verme saatleri 09.00 ila 21.00 olacak.29 Mayıs 2005 tarihinden önce doğmuş olanlar yani ilk turdan sonra 18 yaşını dolduranlar, ikinci turda oy kullanabilecek.Bu seçmenlerin Yüksek Seçim Kurulu'nun resmi internet sitesinden yurt dışı seçmen kütüğündeki kaydını kontrol etmesi gerekiyor.Kaydı bulunmayan seçmenin konsolosluk bölgesine giderek yurt dışı seçmen kütüğüne kaydını yaptırması şart.Yurt dışındaki oyların Türkiye'ye getirilmesi ise birinci turdaki süreçle benzer olacak.Diplomatik kurye beraberinde Türkiye'ye getirilecek oylar, 28 Mayıs tarihinde Türkiye'de sandıkların kapanmasının ardından diğer oylarla birlikte sayılacak.