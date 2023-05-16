YSK duyurdu: O ülkelerde oy kullanma işlemleri uzatıldı

YSK, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de oy verme işlemi süresinin uzatılmasına, bu ülkelerde 20-24 Mayıs'ta oy kullanılmasına karar verdi. Bu ülkelerde oy verme süresi 20-21 Mayıs olarak açıklanmıştı.BEŞ GÜN BOYUNCA OY KULLANILABİLECEKCHP sürenin iki günden beş güne çıkarılması için YSK'ya başvuru yapmıştı. Karar sonrası Türk vatandaşları seçimin ikinci turu için beş gün boyunca oylarını kullanabilecek.