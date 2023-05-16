Muharrem İnce paylaşımlarına soruşturma: Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında, cumhurbaşkanı adayı olduğu dönemde iddialar ortaya atıldı.Adaylıktan çekilen İnce, "Arkasında terör örgütü var. Bunları montaj yapan FETÖ. Bunu yayanların her birine dava açacağım." dedi.İnce'nin sosyal medya hesabındaki iddialar üzerine resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adım atıldı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, İnce'ye yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 12'si yakalandı.Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.Hakkında gözaltı kararı bulunan 4 şüphelinin yurt dışında olduğu, bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.Adaylıktan çekilme gerekçesi sorulan Muharrem İnce, 6'lı masayı işaret ederek şunları söylemişti:Bahaneleri kalmasın. Seçimi kaybedince suçu bize atacaklar yoksa. O yüzden adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum. Memleket Partisi'ne her evden 1 oy istiyorum.