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Beyaz Gazete
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CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

%49,45

26.014.774 oy

MUHARREM İNCE

%0,41

217.783 oy

KEMAL KILIÇDAROĞLU

%44,86

23.601.196 oy

SİNAN OĞAN

%5,27

2.772.174 oy

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
AK PARTİ 18.830.292
%36,15
270
CHP 13.579.309
%26,07
169
MHP 5.327.385
%10,23
51
İYİ PARTİ 5.210.626
%10
44
YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
61
Y.REFAH 1.488.868
%2,86
5
ZAFER 1.169.133
%2,24
0
TİP 771.460
%1,48
0
BBP 505.638
%0,97
0
MEMLEKET 484.563
%0,93
0
AP 48.719
%0,09
0
BAĞIMSIZ 0
%0
0
CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
326
MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
213
ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
0
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
61
İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
0

Muharrem İnce paylaşımlarına soruşturma: Şüpheliler adliyeye sevk edildi

İnce, kendisine yöneltilen iddialarla ilgili FETÖ'yü işaret etmesinin ardından soruşturma başlatıldı. 17 şüpheliden 12'si yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Ekleme: 16.05.2023 - 12:04 Güncelleme: 16.05.2023 - 12:12 / Editör: Ozge Selin
Muharrem İnce paylaşımlarına soruşturma: Şüpheliler adliyeye sevk edildiMemleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında, cumhurbaşkanı adayı olduğu dönemde iddialar ortaya atıldı.

Adaylıktan çekilen İnce, "Arkasında terör örgütü var. Bunları montaj yapan FETÖ. Bunu yayanların her birine dava açacağım." dedi.

İnce'nin sosyal medya hesabındaki iddialar üzerine resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adım atıldı.

Şüphelilerden 12'si yakalandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, İnce'ye yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 12'si yakalandı.

Adliyeye sevk edildiler
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

4 şüpheli yurt dışında
Hakkında gözaltı kararı bulunan 4 şüphelinin yurt dışında olduğu, bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

İnce: Bahaneleri kalmasın
Adaylıktan çekilme gerekçesi sorulan Muharrem İnce, 6'lı masayı işaret ederek şunları söylemişti:

Bahaneleri kalmasın. Seçimi kaybedince suçu bize atacaklar yoksa. O yüzden adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum. Memleket Partisi'ne her evden 1 oy istiyorum.
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