Mansur Yavaş'a Ankaralı seçmenden tokat gibi cevap! Yavaş'ın memleketi Erdoğan'a oy verdi

4 yıldır Ankara'ya tek bir çivi çakmayan, Ankaralılara verdiği hiçbir sözü tutmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da büyük hezimet yaşadı. Halkın parasını halka hizmet etmek için kullanmak yerine, miting alanlarına adam toplamak için kullanan, halka hizmet etmesi gereken belediyeye ait ekipmanları kendi özel işleri için kullanan Yavaş'a tepki yağdı.31 Mart yerel seçimlerinden Ankara'ya uçuk vaatlerde bulunarak halkı kandıran Mansur Yavaş, 4 yıllık Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde verdiği hiçbir sözü tutmadı.Liyakatsiz ve iş bilmez yönetimi yüzünden Ankaralıyı perişan eden Yavaş, üstüne bir de koltuk sevdasına kapılıp Ankara'yı aylardır Allah'a emanet bırakarak perişan etti. Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı uğruna eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı hapisten çıkarma sözü veren Yavaş, halkın parasını ve halka hizmet etmesi gereken belediye ekipmanlarını da kendi işleri için kullandı.Seçim süreci boyunca belediyeden tek bir kuruş para almayacağını, belediyenin hiçbir kaynağını kullanmayacağını belirten Yavaş, halkın parasıyla miting alanına parayla insan toplamaya çalıştı. Üstelik miting günü yağan yağmurda su baskınları ile boğuşan vatandaşa yardım etmek yerine belediye araçlarını miting alanında kullandı.Verdiği hiçbir sözü tutmayan, halkı perişan eden Yavaş'a 14 Mayıs seçimlerinde gereken cevabı verdi. Yavaş'ın kendi memleketi olan Beypazarı'nda bile Yavaş'ın temsil ettiği Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüzde 35 oy çıkarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ise yüzde 56.77 oy çıktı. Ayrıca Beypazarı'ndan CHP'ye verilen oy miktarı yüzde 10 olurken AK Parti'ye ise 35.33 oy verildi.Yıllardır çektiği zulme sessiz kalmayan Ankaralı vatandaşlar seçimden sonra da tepkilerini sosyal medya üzerinden gösterdi. Forza isimli sosyal medya kullanıcısı, 'Öndeyiz diyen Kılıçdaroğlu ve elimizdeki veri ile ilk turda kazanıyoruz diyen İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Türk siyasetinden silindi' ifadelerini kullandı.Ahmet Kalyoncu isimli bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, 'Size de sıra gelecek merak etmeyin Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş' dedi. Cenk Karataş ise, 'Mansur Yavaş, yarın açıklama yapmayı unutma. 15gün daha maaş almıyorum diye; Ankara'mı sel götürsün, arabaları su yutsun ama sen muhakkak açıklama yap 15 gün daha maaş almıyorum diye' diyerek tepki gösterirken Asesbaşı isimli bir başka sosyal medya kullanıcısı da, 'Seçim bitti Mansur hala eliyle kalp yapmanın derdinde. Pazartesi Ankara'da görevinin başında ol. Ankara'yı sel aldı. Çalış biraz. Belediye seçimleri var önümüzde daha' şeklinde tepki gösterdi.31 Mart seçimleri öncesi Ankaralılara çeşitli vaatlerde bulunan Yavaş, hiçbir vaadini yerine getirmedi. Yavaş'ın söz verip de yapmadı bazı vaatleri ise şöyle sıralandı;* Ankara'ya 5 senede toplam 58 Km metro yapılacaktı.* Ulus trafiği yerin altına alınacaktı. Ulus büyük meydan haline getirilecekti.* Okullara Hijyen Yardımı Yapılacaktı.* Zihinsel Engelliler Yaşan Köyü Kurulacaktı.* Uyanık Kütüphaneler Yapılacaktı.* THY ile anlaşılarak Ankara'ya direkt uçuş temin edilecekti.* Spor kulüplerinin hepsine yardım edilecekti.* 19 Mayıs Stadyumunun yapılması temin edilecekti.* Dikey tarım yapılacaktı.* Gölbaşı'nda bin metrekarelik alanda yeniden sulu tarım yapılacaktı.* Bütün köyler elektrik enerjisi ile ısıtılacaktı.* Yerel tohum merkezi kurulacaktı.* Kızılay-Cebeci arası troleybüs sistemi kurulacaktı.* Kaynak tasarrufu yapılarak dar gelirli vatandaşlardan isteyenlere sosyal konut yapılacaktı.* Suya indirim yapacaktı.* Ankaragücü'ne çok büyük destekler yapılacaktı.* Havalimanı'na metro yapılacaktı.* Barajların tamamının üzeri güneş paneli kaplanacak ve buharlaşma önlenecekti.* Yarım alan vatandaşların çocuklarını belediye okutacaktı.* Emeklilikte Yaşa Takılanlar Belediye'nin bütün imkânlarından faydalanacaktı.* Gölbaşına metrobüs hattı yapılacaktı.* Bilişim Vadisi kurulacaktı. Yeni Üniversite alanları açılacaktı.* Yeşil kuşak projesi gerçekleştirilecekti.* Ankara'da şehir merkezine 50 bin ile 100 bin taksinin girmesi engellenecekti* Yaşlılar için ilaç yardımı yapılacaktı* Sabah 6 ile 7.30 arasında her semtte ücretsiz belediye otobüsü çalıştırılarak vatandaşlara ücretsiz seyahat sağlanacaktı.* Okullarda çocukların beslenme çantalarının içi belediye tarafından doldurulacaktı.* İlçe ve köylere ayrım yapılmadan kömür dağıtılacaktı.* Okullara temizlik görevlisi tahsis edilecekti.* Spor, sergi ve kültür parkları yapılacaktı.