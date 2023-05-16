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Beyaz Gazete
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CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

%49,45

26.014.774 oy

MUHARREM İNCE

%0,41

217.783 oy

KEMAL KILIÇDAROĞLU

%44,86

23.601.196 oy

SİNAN OĞAN

%5,27

2.772.174 oy

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
AK PARTİ 18.830.292
%36,15
270
CHP 13.579.309
%26,07
169
MHP 5.327.385
%10,23
51
İYİ PARTİ 5.210.626
%10
44
YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
61
Y.REFAH 1.488.868
%2,86
5
ZAFER 1.169.133
%2,24
0
TİP 771.460
%1,48
0
BBP 505.638
%0,97
0
MEMLEKET 484.563
%0,93
0
AP 48.719
%0,09
0
BAĞIMSIZ 0
%0
0
CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
326
MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
213
ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
0
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
61
İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
0

Almanya'da gurbetçi adam depremzede vatandaşlara hakaret etti

Türkiye'nin tarihi seçiminin ardından deprem bölgesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük farkla kazanmasına tepki gösteren muhalif seçmen, depremzede vatandaşlara sosyal medyada kin kustu.

Almanya'da gurbetçi adam depremzede vatandaşlara hakaret etti
Ekleme: 16.05.2023 - 12:42 Güncelleme: 16.05.2023 - 12:54 / Editör: Ozge Selin
Almanya'da gurbetçi adam depremzede vatandaşlara hakaret etti
Türkiye, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya çalışıyor...

Depremin ardından devlet- millet el ele afetin yaraları sarılmaya başlandı.

Hummalı çalışmaların yürütüldüğü kentlerde, birlik ve beraberlik görüntüleri acının ortasında teselli oldu.

Afet bölgesinin yavaş yavaş normale dönmesiyle birlikte de Türkiye'de bir yandan seçim hazırlıkları yapıldı.

Vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçti
Deprem bölgesine kurulan konteyner kentlerde 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri gerçekleştirmesinin ardından gözler sandığa çevrildi.

Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın afet bölgesinde açık farkla kazandığı belirlendi.

Muhalif seçmen nefret söylemleri gösterdi
Devlet ve millet iş birliği ile yaralar sarılırken bu süreci gölgede bırakmak isteyenler yine meydana çıktı.

Erdoğan'ın açık ara kazanması, muhalif seçmenini rahatsız etti.

Seçmen, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla depremzede vatandaşlara adeta kin kustu.

Bunlardan biri de Almanya'da dönercilik yapan bir adam oldu.

'Müstahaksınız yani… Müstahaksınız. Ohh…'
Depremzede vatandaşlara kin kusan vatandaşın beddua ettiği anlar sosyal medyada tepkiye sebep oldu. ,

Gurbetçi adam şu sözleri ifade etti:

Deprem bölgesindekiler buraya bir gelsin. Bir zahmet bir gelin bakayım buraya, gelin. Hatay, Şanlıurfa, Acıyaman Adıyaman değil, Acıyaman. Sizler bu kadar alçak ve şerefsizsiniz ki adam deprem bölgesine geldi… Ve sizler gittiniz oyunuzu ona verdiniz. Şimdi sizler müstehaksınız diyemeyeceğim maalesef.

Çünkü bende bir vicdan vardır ama küfredebilirim ben size. Sizler alçaksınız. Genelleme demiyorum. Bunu yapanlara diyorum ben. Bunu Erdoğan'a oy verenlere diyorum ben. Bak ben burada Almanya'da bir tane dönerciyim. Bak görüyor musun? Bak dönerciyim ben.

Kendi cebimden 12 bin euro para size yardım gönderdim. Haram zıkkım olsun. Erdoğan'a oy verenler haram zıkkım olsun. Ama şunu söyleyeyim. Bu saatten sonra sizin gibi pisliklere, adilere… Tekrar söylüyorum altını çizerekten. Oy kullananlara Erdoğan'a oy verenlere… Müstahaksınız yani… Müstahaksınız. Ohh…

Soruşturma başlatıldı
Bunun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı ve 28.Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin hakaret içerikli paylaşım yapan şahıslara yönelik harekete geçti.

Ekipler, 15 Mayıs'ta deprem bölgesinde seçime katılan ve oy veren depremzede seçmenlere yönelik sosyal medya üzerinden ağır hakaret, küfür, saldırı, tahrik ve provokasyon içeren bir video tespit etti.

Şüpheliye yönelik 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Gözaltı ve yakalama kararı çıkarıldı
Soruşturma çerçevesinde, şüphelinin gözaltına alınması yönünde talimat verildi. Ayrıca şüphelinin yurt dışında bulunma ihtimaline karşı hakkında yakalama kararı da çıkarıldı.
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