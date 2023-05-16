122 binden fazla uyuşturucu hapla yakalandılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Avcılar ve Kadıköy İlçeleri'nde üç uyuşturucu madde satıcısını operasyonla yakaladı. 122 bin 196 uyuşturucu hap, 13 kilo 593 gram uyuşturucu madde, bir ruhsatsız silah, 15 mermi ve bir hassas terazi ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Üç uyuşturucu madde satıcısı da cezaevine yerleştirildi.