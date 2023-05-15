Seçimde ikinci tur takvimi belli oldu! İşte yeni oy pusulası

YSK Başkanı Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların seçilme yeterliliğini kazanamadığını, 28 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimin yapılmasına karar verildiğini açıkladı.Kesin olmayan geçici sonuçları da açıkladı. Kesin olmayan geçici sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,51, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88, Sinan Oğan yüzde 5,17, Muharrem İnce yüzde 0,44 oy aldı.'Öncelikle geçici aday listesinin ilan edilmesinden sonra geçici aday ikamesine ilişkin sürecin belirlenmesi gerekmekte. Geçici aday ikamesinin yani son ikiye kalan adaylardan herhangi birisinin adaylıktan çekilmesi halinde, yerine gelecek adayın müracaat etmesi için daha önce ilan edilen seçim takvimindeki sürenin saat 17.00'den 20.00'ye çekilmesine karar verilmiştir'Oy pusulalarındaki sıralamada herhangi bir değişiklik olmayacağı bilgisini veren Yener, şunları söyledi: 'Sıralamalardaki adayların, bir önceki adayın yarışta devam etmemesi halinde onun yerini alması şeklindedir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan birinci sırada, sayın Kılıçdaroğlu da ikinci sırada pusulada yer alacaktır.'Bugün itibariyle propaganda döneminin başladığını vurgulayan Yener, 'İl ve ilçe seçim kurullarına yapılan itirazların, Yüksek Seçim Kurulunca kesin karara bağlanma tarihi ise 18 Mayıs Perşembe günüdür. Bu tarihten sonra 19 Mayıs Cuma günü ise kesin sonuçların ilanına gidilecektir' dedi.Yener, kesin sonuçların ilanından sonra ikinci oylama için gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemlerinin 20 Mayıs'ta başlayacağını söyledi. Yurt dışında oy verme işlemi 24 Mayıs'ta sona erecek.Ayrıca bu dönemde de birinci turda olduğu gibi cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonlardaki konuşmaları için kura çekimi yapılacak.Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları da 24 Mayıs'ta başlayacak, propaganda dönemi, 27 Mayıs saat 18.00'de sona erecek.Türkiye'de ilk kez ikinci oylama için 28 Mayıs'ta sandık başına gidecek seçmenler, aynı seçmen bilgi kağıdı ile ilk seçimde oy verdikleri sandık alanlarında oylarını kullanacak.YSK'nın, itiraz süreçlerinin ardından kesin seçim sonuçlarını 1 Haziran'da açıklaması bekleniyor.