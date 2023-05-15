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Beyaz Gazete
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CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

%49,45

26.014.774 oy

MUHARREM İNCE

%0,41

217.783 oy

KEMAL KILIÇDAROĞLU

%44,86

23.601.196 oy

SİNAN OĞAN

%5,27

2.772.174 oy

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
AK PARTİ 18.830.292
%36,15
270
CHP 13.579.309
%26,07
169
MHP 5.327.385
%10,23
51
İYİ PARTİ 5.210.626
%10
44
YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
61
Y.REFAH 1.488.868
%2,86
5
ZAFER 1.169.133
%2,24
0
TİP 771.460
%1,48
0
BBP 505.638
%0,97
0
MEMLEKET 484.563
%0,93
0
AP 48.719
%0,09
0
BAĞIMSIZ 0
%0
0
CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
326
MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
213
ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
0
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
61
İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
0

Seçimde ikinci tur takvimi belli oldu! İşte yeni oy pusulası

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, adayların seçilme yeterliliğini elde edememesi nedeniyle cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kaldığını açıkladı. Peki 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçim süreci nasıl işleyecek, oy pusulaları nasıl olacak?

Ekleme: 15.05.2023 - 17:32 Güncelleme: 15.05.2023 - 17:54 / Editör: Ozge Selin
Seçimde ikinci tur takvimi belli oldu! İşte yeni oy pusulası
YSK Başkanı Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların seçilme yeterliliğini kazanamadığını, 28 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimin yapılmasına karar verildiğini açıkladı.

Kesin olmayan geçici sonuçları da açıkladı. Kesin olmayan geçici sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,51, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88, Sinan Oğan yüzde 5,17, Muharrem İnce yüzde 0,44 oy aldı.

YENER, ÜLKEDE İLK DEFA GERÇEKLEŞEK İKİNCİ TUR SÜRECİNE İLİŞKİN ŞU BİLGİLERİ VERDİ:

'Öncelikle geçici aday listesinin ilan edilmesinden sonra geçici aday ikamesine ilişkin sürecin belirlenmesi gerekmekte. Geçici aday ikamesinin yani son ikiye kalan adaylardan herhangi birisinin adaylıktan çekilmesi halinde, yerine gelecek adayın müracaat etmesi için daha önce ilan edilen seçim takvimindeki sürenin saat 17.00'den 20.00'ye çekilmesine karar verilmiştir'

OY PUSULALARI NASIL OLACAK?

Oy pusulalarındaki sıralamada herhangi bir değişiklik olmayacağı bilgisini veren Yener, şunları söyledi: 'Sıralamalardaki adayların, bir önceki adayın yarışta devam etmemesi halinde onun yerini alması şeklindedir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan birinci sırada, sayın Kılıçdaroğlu da ikinci sırada pusulada yer alacaktır.'

Seçimde ikinci tur takvimi belli oldu! İşte yeni oy pusulası

'KESİN SONUÇLAR 19 MAYIS'TA İLAN EDİLECEK'

Bugün itibariyle propaganda döneminin başladığını vurgulayan Yener, 'İl ve ilçe seçim kurullarına yapılan itirazların, Yüksek Seçim Kurulunca kesin karara bağlanma tarihi ise 18 Mayıs Perşembe günüdür. Bu tarihten sonra 19 Mayıs Cuma günü ise kesin sonuçların ilanına gidilecektir' dedi.

YURT DIŞINDA OY VERME İŞLEMİ 20 MAYIS'TA BAŞLAYACAK

Yener, kesin sonuçların ilanından sonra ikinci oylama için gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemlerinin 20 Mayıs'ta başlayacağını söyledi. Yurt dışında oy verme işlemi 24 Mayıs'ta sona erecek.

Ayrıca bu dönemde de birinci turda olduğu gibi cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonlardaki konuşmaları için kura çekimi yapılacak.

Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları da 24 Mayıs'ta başlayacak, propaganda dönemi, 27 Mayıs saat 18.00'de sona erecek.

SEÇMENLER AYNI SANDIKLARDA OY KULLANACAK
Türkiye'de ilk kez ikinci oylama için 28 Mayıs'ta sandık başına gidecek seçmenler, aynı seçmen bilgi kağıdı ile ilk seçimde oy verdikleri sandık alanlarında oylarını kullanacak.

YSK'nın, itiraz süreçlerinin ardından kesin seçim sonuçlarını 1 Haziran'da açıklaması bekleniyor.
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