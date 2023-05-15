CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,51
MUHARREM İNCE
%0,43
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,83
SİNAN OĞAN
%5,23
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.437.419
%49,51
|MUHARREM İNCE
231.266
%0,43
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.940.471
%44,83
|SİNAN OĞAN
2.793.137
%5,23
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.708.748
%36,19
|265
|CHP 13.481.719
%26,08
|166
|MHP 5.295.046
%10,24
|50
|İYİ PARTİ 5.179.511
%10,02
|43
|YEŞİL SOL 4.480.373
%8,67
|61
|Y.REFAH 1.482.077
%2,87
|5
|ZAFER 1.089.400
%2,11
|0
|TİP 771.643
%1,49
|0
|BBP 525.690
%1,02
|0
|MEMLEKET 480.689
%0,93
|0
|AP 56.476
%0,11
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.011.561
%50,32
|320
|MİLLET İTTİFAKI 18.661.230
%36,1
|209
|ATA İTTİFAKI 1.145.876
%2,22
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.252.016
%10,16
|61
|İTTİFAK HARİCİ 480.689
%0,93
|0
Mehmet Aslantuğ, İrfan Değirmenci ve Hasan Cemal Meclis'e giremedi
Resmi olmayan sonuçlara göre TİP'ten aday olan oyuncu Mehmet Aslantuğ ile Gazeteci İrfan Değirmenci ile HDP'nin paravan partisi Yeşil Sol Parti'nin adayı Hasan Cemal Meclis'e giremeyen isimler oldu..
Başarılı oyuncu Mehmet Aslantuğ ile Gazeteci İrfan Değirmenci'nin 2023 Genel Seçimleri'nde Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili adayı olması gündem olmuştu..
Büyük bir heyecanla beklenen gün geldi ve Türkiye sandık başına giderek seçimi yaptı..
Saat 17.00 itibariyle sona eren oy verme işleminin ardından sayıma geçildi..
Türkiye genelinde sandıkların yüzde 90'ı açıklanırken birçok bölgede sayım devam ediyor.
Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önce götürdüğü yarışta milletvekili seçimlerinde de AK Parti açık ara önde gidiyor.
Milletvekili seçiminde ise resmi olmayan sonuçlara göre partilerin çıkardığı milletvekili sayıları belli oldu.
Ahmet Şık Meclis'e girdi
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Emek ve Özgürlük İttifakı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen TİP, seçimlerde yüzde 1.28 oy aldı.
Bu sonuçlarda birlikte TİP'ten Meclis'e giren isimler arasında Ahmet Şık da yer alırken, iki ünlü isim Meclis dışında kaldı.
Mehmet Aslantuğ Meclis'e giremedi
Oyuncu Mehmet Aslantuğ ile Gazeteci İrfan Değirmenci ise Meclis'e giremeyen isimler oldu..
Aslantuğ'un aday olduğu Muğla'da ilk sonuçlara göre CHP 4, AKP 2, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı.
Meclis'e giremeyen diğer isim İrfan Değirmenci oldu
Gazeteci İrfan Değirmenci'nin aday olduğu İzmir 2. Bölgede ise ilk sonuçlara göre; CHP 7, AKP 4, MHP 1, İYİ PARTİ 1, YSP 1 milletvekili ile temsil edilecek.
Hasan Cemal de Meclis'e giremedi
Öte yandan Kandil'in siyasi uzantısı HDP'nin paravan partisi Yeşil Sol Parti'den aday olan Hasan Cemal de Meclis'e giremeyen isimlerden oldu..
İlk sonuçlara göre, Ankara 1. Bölge'de CHP 6, Ak Parti 4, İyi Parti 2, MHP 1 milletvekili çıkardı.
Ankara 1.Bölge 2.sıradan aday olan Hasan Cemal, Yeşil Sol Parti'nin hiç vekil çıkaramaması sebebiyle Meclis dışında kaldı.
TBMM'nin açılışında frak giyme hayali vardı
Hasan Cemal, seçilmesi durumunda “en yaşlı üye” olması nedeniyle TBMM'yi açacaktı. Cemal, açılışta frak giyeceğini söylemişti.
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