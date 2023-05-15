CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,51
MUHARREM İNCE
%0,43
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,83
SİNAN OĞAN
%5,23
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.437.419
%49,51
|MUHARREM İNCE
231.266
%0,43
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.940.471
%44,83
|SİNAN OĞAN
2.793.137
%5,23
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.708.748
%36,19
|265
|CHP 13.481.719
%26,08
|166
|MHP 5.295.046
%10,24
|50
|İYİ PARTİ 5.179.511
%10,02
|43
|YEŞİL SOL 4.480.373
%8,67
|61
|Y.REFAH 1.482.077
%2,87
|5
|ZAFER 1.089.400
%2,11
|0
|TİP 771.643
%1,49
|0
|BBP 525.690
%1,02
|0
|MEMLEKET 480.689
%0,93
|0
|AP 56.476
%0,11
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.011.561
%50,32
|320
|MİLLET İTTİFAKI 18.661.230
%36,1
|209
|ATA İTTİFAKI 1.145.876
%2,22
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.252.016
%10,16
|61
|İTTİFAK HARİCİ 480.689
%0,93
|0
Küfürbaz vekil Lütfü Türkkan yine Meclis'te!
Daha önce şehit yakınına küfür eden, sosyal medyada kendisine yorum yapanlara etmiş olduğu hakaretle ile gündem olan ve tekrar aday gösterildiği için hem partisinde hem de vatandaşlardan tepki gören İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, bu seçimde de meclise girmeyi başardı.
Geçtiğimiz aylarda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de yaptığı bir esnaf ziyareti sırasında, şehit ağabeyine küfür ettiği için gündem olan ve uzun süre eleştirilen İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, geçtiğimiz günlerde de sosyal medya hesabında seçim çalışmalarını paylaştığı bir gönderiye yorum yapan vatandaşa hakaret etti.
YAVŞAK VE SÜZME DEMİŞTİ
Partisi tarafından, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde, tekrar Kocaeli'nden ve ilk sırada Milletvekili adayı gösterilen Türkkan, bazı partililer ve vatandaşlar tarafından da eleştirilerek geçtiğimiz günlerde gündem oldu. Seçim çalışmalarını sosyal medya hesabında paylaşan Türkkan, gönderisinin altına yorum yapan bir vatandaşa "Yavşak" trol dediği bir başka vatandaşa ise "Süzme" ifadelerini kullandı. Türkkan'ın bir süre sonra hem vatandaşların yorumunu hem de kendi yorumunu kaldırdığı görüldü.
TEPKİ GÖRMÜŞTÜ
Aday gösterildikten sonra büyük tepki gösterilen, iyi Parti Kocaeli Milletvekili ve 28. Dönem Milletvekili adayı Lütfü Türkkan, seçim çalışmaları sırasında memleketi Kocaeli'nin Gebze ilçesinde vatandaşların sert tepkisiyle de karşılaşmıştı. Vatandaşların "Terbiyesiz Lütfü. Şehit ailelerine küfür eden Lütfü. Yakışıyor mu, bir delikanlıya küfür etmek. O şehit ailelerinin hesabı sorulacak." sözleri üzerine neye uğradığını şaşıran Türkkan, sessizce bölgeden ayrılmıştı.
OY ORANI DÜŞTÜ
Partisi tarafından 1. sırada aday gösterilen Türkkan, partisine verilen 132 bin 945 oy ile tekrar vekilliğe seçildi. 2018 seçimlerinde 125 bin 118 oy alan İYİ Partinin artan seçmen sayısına rağmen, her ne kadar oy veren sayısı artsa da yüzde olarak bakıldığında oy oranında düşüş görüldü. Bir önceki seçimde almış olduğu yüzde 10.32 oranında oy ile 1 vekil çıkaran İYİ Parti Kocaeli Teşkilatı bu seçimde Kocaeli genelinde oy oranını yüzde 9.55'e düşürdüğü görüldü.
YAVŞAK VE SÜZME DEMİŞTİ
Partisi tarafından, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde, tekrar Kocaeli'nden ve ilk sırada Milletvekili adayı gösterilen Türkkan, bazı partililer ve vatandaşlar tarafından da eleştirilerek geçtiğimiz günlerde gündem oldu. Seçim çalışmalarını sosyal medya hesabında paylaşan Türkkan, gönderisinin altına yorum yapan bir vatandaşa "Yavşak" trol dediği bir başka vatandaşa ise "Süzme" ifadelerini kullandı. Türkkan'ın bir süre sonra hem vatandaşların yorumunu hem de kendi yorumunu kaldırdığı görüldü.
TEPKİ GÖRMÜŞTÜ
Aday gösterildikten sonra büyük tepki gösterilen, iyi Parti Kocaeli Milletvekili ve 28. Dönem Milletvekili adayı Lütfü Türkkan, seçim çalışmaları sırasında memleketi Kocaeli'nin Gebze ilçesinde vatandaşların sert tepkisiyle de karşılaşmıştı. Vatandaşların "Terbiyesiz Lütfü. Şehit ailelerine küfür eden Lütfü. Yakışıyor mu, bir delikanlıya küfür etmek. O şehit ailelerinin hesabı sorulacak." sözleri üzerine neye uğradığını şaşıran Türkkan, sessizce bölgeden ayrılmıştı.
OY ORANI DÜŞTÜ
Partisi tarafından 1. sırada aday gösterilen Türkkan, partisine verilen 132 bin 945 oy ile tekrar vekilliğe seçildi. 2018 seçimlerinde 125 bin 118 oy alan İYİ Partinin artan seçmen sayısına rağmen, her ne kadar oy veren sayısı artsa da yüzde olarak bakıldığında oy oranında düşüş görüldü. Bir önceki seçimde almış olduğu yüzde 10.32 oranında oy ile 1 vekil çıkaran İYİ Parti Kocaeli Teşkilatı bu seçimde Kocaeli genelinde oy oranını yüzde 9.55'e düşürdüğü görüldü.
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