Muharrem İnce’den çok çarpıcı açıklama: Eski arkadaşlarıma da dava açacağım!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı yarışından çekildiğini açıklamıştı. Oyunu Çankaya’da kullanan İnce, "50 gün bana ne yaşattılarsa Allah da onlara onu yaşatsın. Bunu yayanların her birine dava açacağım. Sırf siyasi gerekçelerle beni yıpratmak için... Eski arkadaşlarım dahil, hepsini tek tek avukatlarım şu anda tarıyorlar. Kim bunları yaydıysa hepsine dava açacağım" diye konuştu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, eşi Ülkü İnce ile birlikte Çankaya ilçesi Yaşamkent Şener Çakmak Anadolu Lisesi'nde 4617 numaralı sandıkta oyunu kullandı.'FETÖ PKK VAR!'İnce, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kendisi hakkında sosyal medyada çıkan iddiaların iftira ve montaj olduğunu belirterek, 'Almışlar porno sitesinden, benim kafamı yapıştırmışlar. Emniyet Genel Müdürlüğü bunu açıkladı; 'Bunlar sahte' dedi. Ortada bir terör örgütü var. FETÖ var, PKK var, 50 gündür terör örgütlerinin saldırısı altındayım. Bunu görmüyor musunuz?'ESKİ ARKADAŞLARIM DAHİL DAVA AÇACAĞIM'Görüntüler İsrailli bir porno sitesinden alınmamış mı? Haysiyetimle şerefimle oynamayın. 17 kişi gözaltında. Kendimi, onurumu, şerefimi, Türk devletine emanet ettim.Mahkeme kararları ortaya çıkınca; EGM bulmuş zaten hepsinin sahte olduğunu. 50 gün bana ne yaşattılarsa Allah da onlara onu yaşatsın. Bunu yayanların her birine dava açacağım. Sırf siyası gerekçelerle beni yıpratmak için. Eski arkadaşlarım dahil, hepsini tek tek avukatlarım şu anda tarıyorlar. Kim bunları yaydıysa hepsine dava açacağım.' diye konuştu.Muharrem İnce okuldan çıktığı sırada Memleket Partili bir grup ile karşı görüşlü bir grup arasında tartışma yaşandı. Polislerin araya girmesiyle gerginlik büyümeden önlendi.