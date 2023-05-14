CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,89
MUHARREM İNCE
%0,47
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,39
SİNAN OĞAN
%5,24
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.071.039
%49,89
|MUHARREM İNCE
247.516
%0,47
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.195.947
%44,39
|SİNAN OĞAN
2.739.596
%5,24
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 17.915.539
%36,56
|263
|CHP 12.550.871
%25,61
|165
|MHP 5.159.572
%10,53
|52
|İYİ PARTİ 4.949.258
%10,1
|45
|YEŞİL SOL 4.246.354
%8,66
|60
|Y.REFAH 1.424.509
%2,91
|5
|ZAFER 928.914
%1,9
|0
|TİP 666.684
%1,36
|0
|BBP 511.021
%1,04
|0
|MEMLEKET 430.826
%0,88
|0
|AP 82.464
%0,17
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 25.010.641
%51,04
|320
|MİLLET İTTİFAKI 17.500.129
%35,71
|210
|ATA İTTİFAKI 1.011.378
%2,06
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 4.913.038
%10,02
|60
|İTTİFAK HARİCİ 430.826
%0,88
|0
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu oyunu kullandı
HÜR Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili adayı Zekeriya Yapıcıoğlu, oyunu İstanbul'da kullandı.
Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için sandık başına gitmeye başladı.
Cumhurbaşkanı adayları ve parti liderleri de sandığa gitti. HÜR Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili adayı Zekeriya Yapıcıoğlu da oyunu İstanbul'da kullandı.
HÜDA PAR Genel Başkanı ve İstanbul 3. Bölge AK Parti Milletvekili adayı Zekeriya Yapıcıoğlu Başakşehir'deki Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda oyunu kullandıktan sonra bir açıklama yaptı.
Zekeriya Yapıcıoğlu oyunu kullandı
Yapıcıoğlu yaptığı açıklamada, "Memleketimize, milletimize hayırlı olsun. İnşallah bu seçim kazasız belasız bir şekilde sonuçlanır. Vatandaşımızın iradesi, milletimizin iradesi sağlıklı bir şekilde sandığa yansır ve sandığa yansıdığı şekilde olduğu gibi sandıktan çıkar diye temenni ediyorum. Malum biraz gergin bir seçim süreci geçirdik. Özellikle kullanılan dilden çok şikayet ettik.
Çok sert bir üslup vardı. Şükür ki, o sert üslup tabana seçmene çok yansımadı. İnşallah bu saatten sonra da yansımaz. Neticede sandıktan ne çıkarsa çıksın herkesin bunu olgunlukla karşılaması gerekir. Sonuçlar milletimizin huzuruna, refahına, birliğine ülkemizin inşallah tam bağımsız bir yol için en hayırlı sonuç neyse o sandıktan çıkacaktır." dedi.
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