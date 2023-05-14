Cumhurbaşkanı oyunu İstanbul’da kullanacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs genel seçimlerinde oyunu İstanbul’da kullanacak.
14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği genel seçimlerinde oyunu Üsküdar'da bulunan Saffet Çebi Ortaokulu'nda verecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyunu kullanmak için öğle saatlerinde Saffet Çebi Ortaokulu'na gelmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyunu kullanmak için öğle saatlerinde Saffet Çebi Ortaokulu'na gelmesi bekleniyor.
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