AK Parti Milletvekili Adayı Osman Gökçek canlı yayın sırasında ölüm tehdidi mesajı aldı!

AK Parti Ankara Milletvekili Adayı ve Beyaz TV Genel Koordinatörü Osman Gökçek, Beyaz TV'de katıldığı Sürmanşet programında açıklamalarda bulundu.Osman Gökçek, teröirstbaşı Öcalan'a 'terörist' diye hitap etti.Canlı yayında açıklamalarda bulunan Gökçek'in cep telefonuna yayın sırasında ölüm tehdidi içerikli mesaj geldi.Gelen tehdit mesajı hakkında konuşan Gökçek, “Şuan da cep telefonuma tehdit mesajları atıyorlar. Bu mesajları burada gösterebilirim. Yurt dışı telefonları gelmeye başladı. Tek tek yazıyorlar. Hemen mahkemeye vereceğim. Neymiş, ‘Biz Selahattin Demirtaş'a saygısı olmayana kendisinin saygısı olmayacakmış. Asıl teröristler bizlermişiz. Bunların hesaplarını soracaklarmış.” dedi.'BEBEK KATİLİ ÖCALAN'I ÖVEN TERÖRİSTTİR'Sözlerini sürdüren Osman Gökçek, “Buradan çok açık ve net birşey söylüyorum. Selahattin Demirtaş bir terörist. Bana bu mesajı atana sesleniyorum. Hem de öyle böyle bir terörist değil. Bebek katili Abdullah Öcalan'ı öven, onun heykelini dikmek isteyen herkes teröristtir. Ve buradan açık ve net olarak söylüyorum.Ne diyorlar? ‘Biz, bu teröristleri, içerideki arkadaşlarımızı dışarı çıkartacağız.' diyorlar. Nasıl çıkartacaksınız? Bir anlatın bana. Bu mesajlardan bana o kadar çok geliyor ki...” ifadelerini kullandı.