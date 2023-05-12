Adana'da polis aracının da karıştığı trafik kazasında 7 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı
Adana-Pozantı Otoyolu'nda seyir halindeki TIR'ın alev alması sonucu çıkan yangına müdahale sırasında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kazaya 2 kamyonet, tır, 4 otomobil ve 2 polis aracı karıştı. Otoyolun Ankara istikameti kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı.
Adana-Pozantı Otoyolu'nun Ankara istikametinde, seyir halindeki tır belirlenemeyen nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında otoyolda zincirleme trafik kazası meydana geldi.
7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yangın yerine yaklaşık 50 metre mesafede meydana gelen ve henüz sebebi öğrenilemeyen kazaya 2 kamyonet, tır, 4 otomobil ve 2 polis aracı karıştı. Kazaya öncelikle bölgedeki itfaiye ekipleri müdahale etti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri de yönlendirildi. Kazada 7 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırdı.
YOL BİR SÜRE ULAŞIMA KAPANDI
Otoyolun Ankara istikameti kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı.
Öte yandan Vali Süleyman Elban, Kaymakam Fatih Karamahmut ve Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.
7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yangın yerine yaklaşık 50 metre mesafede meydana gelen ve henüz sebebi öğrenilemeyen kazaya 2 kamyonet, tır, 4 otomobil ve 2 polis aracı karıştı. Kazaya öncelikle bölgedeki itfaiye ekipleri müdahale etti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri de yönlendirildi. Kazada 7 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırdı.
YOL BİR SÜRE ULAŞIMA KAPANDI
Otoyolun Ankara istikameti kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı.
Öte yandan Vali Süleyman Elban, Kaymakam Fatih Karamahmut ve Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.
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