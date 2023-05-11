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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca iki hastanenin kullanıma açıldığını duyurdu

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Sincan Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ve Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kullanıma açıldığını duyurdu.

Ekleme: 11.05.2023 - 13:41 Güncelleme: 11.05.2023 - 13:49 / Editör: Ozge Selin
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca iki hastanenin kullanıma açıldığını duyurduTürkiye, sağlık alanında yaptığı yatırımlarla dünyaya örnek olmaya devam ediyor.

Yapılan hastanelerle sağlık alanında çığır açan Türkiye, yatırımlarına yenilerini eklemeye devam ediyor.

Bu kapsamda yeni bir müjdeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

İki hastane kullanıma açıldı
Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla iki hastanenin vatandaşın hizmetine sunulduğunu açıkladı.

Koca, Ankara Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilgili videolu tanıtım mesajı paylaştı.

'Ankara Sincan Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi hayırlı olsun'
Bakan Koca, Ankara Sincan Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi için yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

42 polikliniği, 90 üniti, 1 ameliyathanesi var. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Protetik Tedavi, Periodontoloji, Pedodonti, Endodonti, Restoratif Diş Tedavisi, Ortodonti hizmet alanları arasında.

Engelli Kliniği olan hastanemiz Evde Sağlık Hizmetleri Birimine de sahip. Hastanenin 11.850 m² kapalı alanı, 750 araçlık otoparkı bulunuyor. Ankara Sincan Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi HAYIRLI OLSUN.

'Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi hayırlı olsun'
Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilgili de paylaşımda bulunan Koca şu mesajı paylaştı:

400 yatak kapasiteli. 140 polikliniği, 17 ameliyathanesi var. Yoğun bakıma 95 yatak ayrılmış durumda. Diyaliz yatağı sayısı 35.

Hibrit Ameliyathane, Uyku Laboratuvarı, Medikal Onkoloji, Çocuk İzlem Merkezi, Anne Oteli hastanenin özellikli merkez ve hizmetleri arasında. Deprem riskine karşı 497 adet sismik izolatörle güçlendirilen hastanenin 800 araçlık otoparkı bulunuyor. Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi HAYIRLI OLSUN.
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