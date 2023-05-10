Bölücü terör örgütüne operasyon: 16 gözaltı

İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK'nın silahlı hücresini deşifre etti. Bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan PYD/YPG içerisinde silahlı olarak faaliyetler yürüttükleri, bölücü terör örgütü PKK'nın kırsal alanına eleman aktarımı yaptıkları ve İstanbul'da oldukları tespit edilen 16 terörist, 11 ilçede 19 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda dokuz milimetre çapında bir ruhsatsız tabanca ve dijital materyaller ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.