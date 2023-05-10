Bakan Dönmez duyurdu: Bir ilden daha petrol müjdesi gelebilir

Türkiye petrolde ve doğalgazda dışa bağımlılıktan kurtulmak için son yıllarda attığı adımların meyvelerini topluyor.Başlatılan sondaj çalışmalarıyla birlikte yer altında gizli kalmış zenginlikler gün yüzüne çıkarılıyor.24 TV'ye katılan Bakan Dönmez şu ifadeleri kullandı:'Şırnak kırsalında, Adıyaman'da, Diyarbakır'da halen devam eden çalışmalarımız var. Diyarbakır'da aslında bir saha üzerine yoğunlaştık. İlk denememizde de aslında netice aldık ama çok zor bir coğrafyaydı ve heyelanlı bir bölgeydi. Sondaj yerini değiştirmek zorunda kaldık. Dolayısıyla o yeni sondaj tamamlanınca belki oradan da bir haber gelebilir. Tarihiyle ilgili şu an bir şey demek zor. Buna benzer çalışmalarımız devam ediyor.'Sözlerine devam eden Bakan Dönmez şunları dedi:'Geçtiğimiz yıl Çukurova'da Adana'da bir keşfimiz olmuştu. Onun da kalitesi oldukça yüksekti. 36 civarındaydı. Oradan üretimlerimiz devam ediyor. Günlük üretimlerimiz bin varile yakın ama rezervler çok yüksek değil. Aramak gerekiyor yani bu işin başı aramaktan geçiyor.'Türkiye'nin petrol tüketimine dair açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez şöyle dedi:'Büyük bir ülkeyiz. 85 milyon insan yaşıyor. Turistler var misafirlerimiz var. Aslında baktığınızda bu ülke 100 milyon nüfusu besliyor denebilir. Sanayimiz, ülkemiz gelişiyor. Dolayısıyla tüketimimiz oldukça yüksek. 850 bin varil civarında bir tüketimimiz var. Geçtiğimiz yılı biz günlük 80 bin varil ile kapatmıştık. Neredeyse yüzde 10'a yaklaşmıştık. İnşallah bu sahayı tam kapasiteye aldığımızda, buradan gelecek miktarla birlikte yüzde 20'leri geçmiş olacağız, 25'lere doğru gitmiş olacağız. Bu çok önemli.'