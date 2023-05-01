Sürücülerin korkusu rüyası sona eriyor: Zigana Tüneli 3 Mayıs’ta hizmete giriyor

Sürücülerin korkusu rüyası olan Zigana Geçidi'nin keskin virajları ve rampaları Yeni Zigana Tüneli ortadan kalkmış olacak.17 Mart 2017 tarihinde temeli atılan ve inşaatı o gün bugündür gece-gündüz devam eden Zigana Tüneli'nde çalışmalar tamamlandı.Kazı işlemi ve beton kaplama çalışmalarının Ocak 2022 tarihinde tamamlandığı Türkiye ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise 3. en uzun tüneli olan Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki Yeni Zigana Tüneli'nin inşaatı her şeyi ile tamamlandı.Doğu Karadeniz ve Kafkasları, Ortadoğu ve İran'a bağlayan Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde bulunan Tarihi İpek Yolu güzergahındaki Yeni Zigana Tüneli ile Trabzon-Gümüşhane arasında mesafe yaklaşık 30 dakika azalacak. Zamandan 40 milyon TL, akaryakıttan 99 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 139 milyon TL tasarruf edilmesi hedeflenen dev proje ile mevcut yol 8 kilometre kısaltılmış olacak.Gümüşhane'nin Torul ilçesi Köstere köyü mevkisi ile Trabzon'un Maçka ilçesi Başarköy köyü arasında her biri 14,5 kilometre uzunluğunda inşa edilen çift tünelle karbon salımı da 18 bin ton daha az gerçekleşecek. Projenin hizmete açılmasıyla Zigana'nın zirvesinde 2 bin 10 metre olan ve 1. tünelde bin 825 metreye indirilen kot, 600 metre daha aşağı çekilerek bin 212 metreye inecek.Elektromekanik imalatlarının yanında, asfalt, havalandırma ve ışıklandırma çalışmaları tamamlanan tünelin giriş ve çıkışlarına ise çevre düzenlemesi işlemleri yapıldı.36 yıl önce yaptırılan ilk Zigana Tüneli sessizliğe bürünecekTürkiye'nin en uzun karayolu tüneli olacak olan Zigana Tüneli'nin hizmete girmesiyle Gümüşhane, Trabzon Limanı'na daha da yaklaşacak ve yolun geometrik standardı daha da yükselmiş olacak. 100 kilometre olan güzergah 10 kilometre kısaltarak 90 kilometreye düşürülmüş olacak.Özellikle kış aylarında yağışın ve karın yoğun olduğu geçitte keskin virajlar ve rampalar da bu projeyle ortadan kalkmış olacak. Dik yamaçlardan taş düşmesi gibi problemlerin de ortadan kalkacağı proje ile Doğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz'e bağlayan en önemli geçitlerinden Zigana Dağı geçidinde yaklaşık 36 yıldır hizmet veren bin 702 metre uzunluğundaki Zigana Tüneli ise asrın projesi olarak nitelendirilen Yeni Zigana Tüneli ile sessizliğe bürünecek.Antik çağlardan beri ticaret yolları üzerindeki en önemli geçitlerden olan Zigana Dağı geçidinde 1987 yılında dönemin Başbakanı merhum Turgut Özal tarafından hizmete açılan Zigana Tüneli özellikle kış aylarında sürücülere zor anlar yaşatıyordu.Türkiye'de ilk defa karayolu tünellerinde yapılan dikey şaft yapıları ise Yeni Zigana Tüneli'nde uygulandı. Proje ile 3 istasyonun her birinde 1 temiz, 1 de kirli hava olmak üzere toplam 6 adet havalandırma şaft yapısına yer verildi. Yeni teknikte donatılan tünelin yağmur ve rüzgardan etkilenmemesi için dikey olarak yüzeye çıkartılan sistem klima gibi çalışacak.Bu sistem sayesinde şaftın içerisine yağmur ve kar girmemiş olacak. Bu çalışmalar kapsamında Gümüşhane yönünden 2 nolu servis şaftı, 3 nolu havalandırma şaftı, Trabzon yönünden 1 nolu servis şaftı, 1 nolu havalandırma şaftı olmak üzere toplam 4 adet 880 metre şaft kazısı imalatı tamamlandı.Karadeniz'i Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya bağlayan önemli geçitlerden 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı'nda bulunan Türkiye'nin en uzun, dünyanın ise en uzun dördüncü çift tüplü kara yolu tüneli olan Ovit Tüneli, Yeni Zigana Tüneli'nin hizmete açılması ile tahtından inecek. 14,5 kilometre uzunluğu ile Zigana Tüneli, toplam uzunluğu 14.3 kilometre olan Ovit Tüneli'nin yerine Türkiye'nin ve Avrupa'nın en uzun karayolu tüneli olma unvanını alacak.Zigana Tüneli'nin girişine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıTürkiye ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise 3. en uzun tüneli olan Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki Yeni Zigana Tüneli ile yıllardır sürücülerin korkulu rüyası olan Zigana Geçidi tarihe karışacak.Dik yamaçlardan taş düşmesi gibi problemlerin de ortadan kalkacağı Yeni Zigana Tüneli ile birlikte sürücülere konforlu, güvenli ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlanmış olacak. Dev projenin Trabzon ve Gümüşhane girişlerinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismi ve imzası yer aldı.Sürücüler sabırsızlıkla bekliyor32 yıldır TIR ile yük taşıyan Diyarbakırlı Ali Tek, 'Zigana geçidinden çok kez geçtim. Zigana tünelinin açılmasına çok seviniyoruz. Bizim içini çok iyi olacak. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Bu rampaları inmek, çıkmak zor oluyor. Kış aylarında yollar buzlu olduğu zaman zorluk çekiyorduk' dedi.İbrahim Nuh isimli vatandaş ise, 'Yeni tünelin yapılması ekonomi ve zaman kazancı açısından daha iyi olacak. Yolda bazen taş düşmesi oluyordu. Sis olduğu zamanlar güvenlik açısından zor oluyordu. Tünelin yapılması iyi oldu. Avrupa'nın en uzun tüneli olması ülkemiz açısından önemli bir reklam. Bunun yanı sıra sadece tüneli görmeye gelen insanlar bile olabilir. Ovit tüneli bile ilk açıldığında defalarca gidip bakmıştık' şeklinde konuştu.Bakan Karaismailoğlu: “Zigana Tünelini tüm dünyaya tanıtacağız”3 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Zigana tünelini hizmete açacaklarını dile getiren Bakan Karaismailoğlu ise, “Çarşamba günü Cumhurbaşkanımızı Trabzon'da ağırlayacağız. Dünyanın en büyük mega projelerinden bir tanesi olan Zigana tünelimizi Çarşamba günü itibariyle bütün Trabzon'a, Türkiye'ye ve dünyaya tanıtacağız. Bu kadar büyük eserinin tamamen yerli, milli mühendislerle çalışarak üreterek dünyada sayılı projeler arasına koyarak inşallah Cuma günü açılışını yapacağız. 14.5 kilometre Avrupa'nın en uzun tünelini Trabzon-Gümüşhane arasına inşa ettik. İnşallah bunu gururla yüzyıllar boyu ülkemize hizmet edecek” ifadelerini kullandı.