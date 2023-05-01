Şırnak’ta terör operasyonunda 7 gözaltı
Şırnak’ta polisin terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlendiği operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik kent genelinde çalışma yapıldı. Çalışmada, tespit edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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